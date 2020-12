Underwear wordt outerwear. Het is weer zover! De modetrends voor winter 2020 2021 laten zich inspireren door de lingerie. We hebben 5 stijltips voor je.

Underwear als outerwear is bepaald geen nieuwe modetrend. In de jaren ’80 gaf Madonna het startsein en sindsdien duikt deze trend regelmatig weer op. Maar de modeontwerpers steken ‘m wél elke keer weer in een nieuw jasje. In de modetrends voor winter 2020 2021 komen we inspirerende ideeën tegen. Durf jij het aan om je in beha of onderjurkje over straat te gaan, lees dan even onze stijltips.

Modetrends winter 2020 2021. Underwear wordt outerwear. 5 Stijltips

1. Draag een sportieve beha onder van die doorzichtige, superchique blouses die deze winter in de mode zijn. Helemaal cool wordt het als je er een dasje bij haalt. Over contrasten gesproken… Dit idee komt uit de koker van Dior. Op die catwalk zagen we ook lingeriejurkjes met daaronder sportieve, zwarte topjes met bijbehorende hipster onderbroeken :-)

2. Draag een topje of blouse onder een satijnen onderjurkje. Dit is één geliefde maar o zo moeilijke modetrend, want satijn tekent enorm. Op een hangertje ziet alles er schattig uit, maar zodra je het aantrekt, zie je de lijnen en vouwen van de top en je ondergoed. Ons advies: trek er tijd voor uit om de perfect passende combinatie bij elkaar te halen.

3. Draag een zwart kanten jurk met hoge laarzen en een dikke, goudkleurige schakelketting. Deze modelook is eigen heel eenvoudig. Ga voor een mooi onderjurkje – of een jurkje dat geïnspireerd is door de onderjurk – en haal er stoere laarzen en sterke accessoires bij. Te koud? Draag er een groot vest of een oversize blazer over. Deze look is cool en chic, helemaal geschikt voor de Feesten 2020.

4. De meest geziene kleuren volgens de modetrends voor winter 2020 2021? Zwart natuurlijk, maar ook wit, poederroze, perzik en bleekblauw.

5. Op de catwalk van Fendi voor winter 2020 2021 zagen we voor de avond beeldige kanten rokken met kanten blouses, kanten jurken met daaronder huidskleurige netkousen en fantasierijke combinaties met een lingerie touch (let ook even op de franjes). Bekijk de foto maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE

TRENDSTYLE