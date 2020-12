Teddy jassen draaien al een paar winters mee. In de modetrends voor winter 2020 2021 zijn ze opnieuw goed vertegenwoordigd. Een modehuis als Max Mara bijvoorbeeld stuurde schitterende lange teddy mantels de catwalk op, met als absolute topper: de teddy coat met beige en donkerblauwe strepen. Ook op straat wemelt het van de teddy jassen. Kijk maar eens om je heen! Het is een grote favoriet. Jij hebt er vast ook eentje, en je weet ‘m zeker goed te combineren. Maar mocht je wat inspiratie nodig hebben, dan hebben we nog wat stijltips voor een up-date- modelook winter 2020 2021 voor je.

Wintermode 2020 2021. Zò draag je die teddy jas

De favoriete modellen voor winter 2020 2021 zijn: lang . Hoe langer, hoe klassieker.

. Hoe langer, hoe klassieker. Ben je een sportief of praktisch type, dan is het halflange model jouw ding. Korte teddy jasjes zijn een beetje passé.

jouw ding. Korte teddy jasjes zijn een beetje passé. De beste teddy coats zijn… oversize . Niet alleen omdat dat nu eenmaal dé modetrend voor winter 2020 2021 is, maar ook omdat je er werkelijk alles onder kwijt kunt.

. Niet alleen omdat dat nu eenmaal dé modetrend voor winter 2020 2021 is, maar ook omdat je er werkelijk alles onder kwijt kunt. De meest geliefde kleuren voor winter 2020 zijn: licht! Beige, crème, camel, vanille. Daarnaast zien we ook klassieke, donkere kleuren.

Teddy jassen in felle kleuren zijn op hun retour, maar mogen natuurlijk wel. Zie de flitsende multicolor teddy coat op onze streetstyle foto. Durf uniek te zijn!

Eén van de coolste combinaties (voor overdag) is: een teddy jas in een lichte kleur met een lichte spijkerbroek . Sneakers mogen maar enkellaarsjes met trackzolen zijn helemaal up-to-date.

. Sneakers mogen maar enkellaarsjes met trackzolen zijn helemaal up-to-date. Als je je teddy draagt, is het geheid koud buiten. Dus haal er een leuk hoofddeksel bij. Een stoere pet, een dopmutsje of – volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2020 2021 – een gebreide muts (ja, zo mutserig mag je zijn!).

bij. Een stoere pet, een dopmutsje of – volgens de – een gebreide muts (ja, zo mutserig mag je zijn!). Combineer je teddy coat met een teddy tas, liefst in een bijpassende kleur.

Tot slot: met een teddy jas kan het nooit fout gaat, zeker niet als-ie lang is. Je kunt er werkelijk alles onder dragen, tot aan je feestjurkje toe. En nog iets: teddy coats kennen geen leeftijd. Ze staan iedereen goed!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en bekijk jouw teddy met nieuwe ogen.

