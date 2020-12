Zin in een casual-coole feestlook? Dan is deze modetrend voor winter 2020 2021 misschien iets voor jou: draag een oversize trui als jurk!

Heb jij dit jaar nu eens géén zin in het geijkte LBD-tje of glitter en strass aan je lijf (iets wat we ons gelet op de omstandigheden levendig kunnen voorstellen), laat je dan inspireren door één van de coolste modetrends voor winter 2020 2021: draag je oversize trui of vest als jurk!

Deze modetrend is niet nieuw. Vorig jaar winter droegen we al oversize blazers als jurk, en afgelopen zomer was het onder de fashion peopletjes een hype om oversize overhemden (liefst met mannelijke blauwwitte strepen) als chemisier te dragen. De modeontwerpers vonden deze trend klaarblijkelijk zò leuk dat ze erop voortgeborduurd hebben. Over het oversize overhemd van afgelopen zomer dragen we deze winter een XXL trui of vest.

Hiermee heb je drie hippe modetrends voor winter 2020 2021 in één keer te pakken: de knitwear trend, de oversize trend, en de ‘ik-draag-mijn-oversize-trui-als-jurk’-trend. Ga voor enorme volumes. Helemaal cool is het als de mouwen nog eens extra-extra lang zijn. Onder je trui of vest draag je een oversize overhemd en – voor het contrast – een paar supervrouwelijke pumpjes.

Te bloot? Combineer je oversize trui met een kort rokje dat er net even onderuit komt. Pantykousen mogen ook maar draag het allemaal zò dat je eigenlijk alleen die enorme trui ziet. In plaats van pumps kun je ook hoge laarzen, misschien zelfs overknee laarzen, dragen. Ook daarmee show je minder huid, en je look blijft stoer maar toch ook wel feestelijk, zeker als je er dan nog eens hilarisch grote oorbellen bij haalt.

