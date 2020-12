Het is helaas weer zover. De kapsalons moeten opnieuw dicht. Wat zullen we ze missen! We leven mee met iedereen die dit heerlijke beroep uitoefent. Helaas moeten we zelf thuis weer aan de slag om met een up-to-date hoofd voor de dag te blijven komen. Eén haartrend voor winter 2020 2021 is daarvoor heel geschikt: het kapsel met zijscheiding en schuine pony.

De zijscheiding is ideaal voor iedereen. Een zijscheiding camoufleert onregelmatigheden in het gezicht, is modern en doet je haar voller lijken. Met de volle kant van je haar kun je een mooie lok over je voorhoofd maken.

Maar… je kunt ook zelf de schaar pakken en die lok net iets korter maken. Natuurlijk doet een professionele kapper dat vele malen beter dan jij, maar als je een zijscheiding maakt en een niet al te volle lok iets korter knipt, krijg je een interessante schuine pony die je kapsel net wat meer schwung kan meegeven. Bekijk onze kapselfoto’s maar eens. Op de foto’s zie je model Mia Harcourt na afloop van de modeshow van Valentino voor lente zomer 2021.

Wat voor haarlengte je ook hebt, een schuine pony is altijd flatterend. Draag je je haar op één lengte (zoals Mia Harcourt) ga dan voor bot afgeknipt en superrecht haar. Dit kun je zelf doen door een strakke middenscheiding te maken, je haar in twee supernette secties te verdelen die je vervolgens onder je kin met een elastiekje samenbindt (als het een behoorlijke lengte heeft, tenminste). De punten die onder het elastiekje uitsteken knip je tenslotte zo recht mogelijk af. Over deze DIY-techniek vind je talloze tutorials online.

Voel je er niets voor om zelf de schaar in je haar te zetten, houd het dan bij een lage zijscheiding (je oor mag ondeugend door je haar heenpiepen). Deze hair look is supercool volgens de allernieuwste haartrends voor 2021. Het kan niet misgaan!

