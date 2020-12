De halflange kapseltjes voor het nieuwe jaar zijn ongelooflijk schattig. Je zou toch zo de schaar in je haar zetten! De allernieuwste haartrends voor 2021 zijn ongelooflijk inspirerend. Halflang haar neemt weer een belangrijke plaats in de trends in. En in 2021 zijn de hair cuts ‘cuter’ dan ooit!

Zagen we de afgelopen jaren vooral halflange kapseltjes die op één lengte waren geknipt, het komende seizoen gaan we weer wat meer met lengteverschillen en met lagen spelen. Ook gaan we meer halflang haar met pony’s zien. Seventies pony’s en volle en brede pony’s à la Amélie (Poulain), ronde pony’s, lange pony’s en micro bangs.

Maar de grote nieuwigheid zit ‘m (ook) in de haarstyling. In plaats van steil haar of een zwoele wave (altijd mooi) gaan we spelen met wet looks (haal de wet gel maar weer tevoorschijn!), met finger waves, met seventies looks en met jaren ’60 kappershoofden. Haal de krultang maar weer tevoorschijn en krul je haar eens naar buiten en zet het aan de zijkant van je hoofd vast met een sierspeld.

Let ook even op de haarkleurtrends voor 2021. Een kastanjebruine of chocoladebruine haarkleur is hot.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Op naar een supertrendy en hip halflang kapsel. Deze haarlengte is geschikt voor elke leeftijd.

