Feestkapsel trends 2020. 7x Supercoole kapsels voor Oudejaarsavond. Zet de toon!

Luchtige of glamourachtige opsteekkapseltjes, strakke gelkapsels, bijzondere haaraccessoires, creatieve vlechtkapsels. De haartrends voor winter 2020 2021 zijn creatief maar vrij eenvoudig. We zochten 7 kapsels voor je uit om je door te laten inspireren. Schitter met een feestelijke hair look op de meest bijzondere Oudejaarsavond ever.

Dat het een ‘intieme’ jaarwisseling gaat worden, staat als een paal boven water. Juist als je met weinigen bent, maken we er het allerbeste van. Met deze feestkapsels volgens de actuele kapseltrends voor winter 2020 2021 zet jij de toon. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. De meeste kapsels zijn, met wat fantasie, geschikt voor alle haarlengten (ook voor kort haar).

#1 Luchtig opsteekkapsel met bloem

Iedereen heeft wel een bloem in huis, nep of echt. Maak een luchtig opsteekkapsel en steek er een bloem in. Een paar glam oorbellen erbij en klaar ben je! Laat 2021 maar komen!

#2 Gelkapsel (voor elke haarlengte)

Bad hair day, geen tijd of zin om je haar te wassen. Ga voor een enorme hoeveelheid wet look. Je feestkapsel kan niet mislukken!

#3 Coole vlechtjes

Break the rules! Na een jaar met strenge maatregelen als dit mag je wel even gek doen. Vlecht wat ijzerdraad in je haar mee en buig je vlechten de gekste kanten op!

#4 Gouden vlechtjes

Je kunt ook meerdere kleine vlechtjes maken en er touwtjes met een goudspikkeltje of kleurig lint om binden. Bind de rest van je haar samen en draag twee verschillende oorbellen. Woow!

#5 Twee slordige knotjes bovenop je hoofd

Supereasy, maar ‘high impact’. Maak een middenscheiding en bind je haar in twee knotjes bovenop je hoofd samen. In combinatie met een avondjurk is dit kapsel hilarisch cool!

#6 Lint meevlechten

Heb je voor de Sint of Kerst een cadeau met een spannend lint erom ontvangen? Vlecht het mee in je haar. Hip, jong en feestelijk!

#7 Opsteekkapsel en fonkelende accessoires

Het opsteekkapsel met ‘bouffant’ (getoupeerd volume bovenop je hoofd) is altijd nog super-glam. Haal er overdreven veel en fonkelende accessoires bij voor een ultrafeestelijke look.

Gelukkig Nieuwjaar 2021!

