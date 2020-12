Ga ons niet vertellen dat je Oudejaarsavond in je pyjama gaat doorbrengen. Dat is geen manier om het Nieuwe Jaar (waarop we allemaal onze hoop gevestigd hebben) te verwelkomen! Trek je mooiste jurk uit de kast of maak inspirerende combinaties (iets nieuws op internet bestellen ga je niet meer redden) en zie 2021 stralend mooi tegemoet. Aan de modetrends voor winter 2020 2021 en de mode voor de Feesten 2020 zal het niet liggen. Die zijn inspirerend en vernieuwend. Wij hebben 13x stijltips voor:

1. Met zwart ben je chic en slank. Met een zwarte LBD kan het niet misgaan.

2. Wit en lichte kleuren zijn deze winter ongewoon populair. Heb je zin in die witte (zomer)jurk, draag ‘m dan. Lees verder voor tips voor (warme) combinaties.

3. Pastels zijn deze winter ook een grote favoriet. Roze, lichtblauw, lila!

4. Geen Feesten zonder… ROOD! Klik hier om meer te lezen voor ‘Rood voor de Feesten‘.

5. Metallics. Zilver is dé trend, en je combineert deze metallic met… goud! Yep, we doorbreken die eeuwenoude taboe dat je zilver niet met goud mag combineren.

6. Hot: lange jurken in lingeriestijl. Van kant en broderie tot satijn.

7. Superhot: satijnen slip-on jurken. Te koud? Draag er een truitje, topje of blouse onder. Trek er tijd voor uit om de juiste combi te vinden. Dit is niet gemakkelijk want je mag geen naden en vouwen door het satijn heen zien. Is deze optie niet haalbaar, dan kun je er ook een wollen slip-over op dragen.

8. Opvallend: op feestelijke rokken met pailletten en/of veertjes draag je deze winter… een trui! Het mag zelfs een stoere coltrui met kabels zijn. Een gebreid vest is ook goed. Adieu, kippenvel!

9. Doorzichtig zwart jurkje? Draag er een lange, zwarte broek en hoge laarzen onder!

10. Echte koukleum? Ga voor een lange fluwelen jurk of een fluwelen broek met een top of trui en een jasje.

11. Ook heel geschikt voor Oudejaarsavond: (nep)leer (of vegan leather zoals dat tegenwoordig heet).

12. Geen zin in sandaaltjes met hoge hakken? Ga voor stoere laarzen onder je avondjurkje. Comfortabel en in-trend!

13. Update jurken of blouses van weleer met sjaaltjes met franjes en steek er dan nog een bloem op voor een extra feestelijke touch.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens, vorm je een idee van de modetrends/avondkleding voor winter 2020 2021 en duik dan in je garderobekast. Maak inspirerende combinaties (leg ze bij elkaar of fotografeer ze) zodat je op Oudejaarsavond keuze te over hebt.

