Rood is één van de hotste modekleuren van het moment. De modetrends voor winter 2020 2021 laten waanzinnig spannende, stoere en zelfs vernieuwende rode outfits zien. Rood komt daarmee in een heel ander daglicht te staan. Natuurlijk heeft deze kleur nog steeds het allure van ‘femme fatale’ maar je kunt er ook een moderne of zelfs klassieke twist aan geven. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. Ze brengen je vast op ideeën voor jouw modelook. We lieten onze gedachten er ook over gaan en vatten ze samen in een rijtje stijltips (maar jij komt bij het zien van onze foto’s vast op nog véél meer ideeën):

Combineer rood met neutrals, vooral huidskleuren . Een must voor winter 2020 2021! Kijk de kunst af van Valentino (zie de coverfoto).

Investeer in een lange, rode jas of misschien zelfs wel een rode lammy coat. Mooi, gemakkelijk in het combineren (want effen en lang is altijd easy in het dragen), én je wordt er blij van.

Speel met texturen . Een lakrode broek, een merlotrood leren jurkje, een rode, latex legging. Waarom niet! Ga voor stoere, onverwachte materialen .

Speel met contrasten . Combineer hotte items (zie het vorige punt) met klassiekers . Alleen dan kom je er goed mee weg.

Combineer verschillende roodtinten met elkaar. Wijnrood met tomatenrood, helrood met bordeauxrood.

Combineer rood met fuchsia zoals bij Bottega Veneta.

Een topcombinatie is ook: rood met lichtblauw!

Ga van top tot teen in het rood. Een rood broekpak is supercool. Voor de Feesten kies je roodfluweel.

Heftige items zoals rode latex leggings (Saint Laurent) of lakrode cuissardes (Sportmax) neutraliseer je door ze met ultravrouwelijke en ingetogen items te combineren: een mooie blouse, een ruitenjasje, een zachtleren jurkje.

Geen type voor een total red look of opvallende rode mode-items? Ga voor rode modeaccessoires: een rode tas, roodleren handschoenen.

