Voorlopig moeten we het met een Corona-coupe doen, maar zodra de kapsalons weer opengaan, gaan we natuurlijk volkomen los! Coole kapsel trends en haarkleur trends voor 2021.

De kapsalons mogen dan dicht zijn (we missen ze!), ondertussen zitten de hair stylisten niet stil. Daniele De Angelis van Toni&Guy ontwierp een gedurfde haarcollectie voor 2021. De Angelis, niet de eerste de beste (hij werd uitgeroepen tot London Hairdresser of The Year 2020), wil ons met zijn creatieve haarsnitten eraan herinneren dat we altijd lef (en moed?) moeten hebben. Dat geldt ook (vooral!) voor de haartrends en haarkleuren voor 2021.

‘Haar is een deel van je expressie, van je vrijheid, het is een reis richting wie je wilt zijn,’ vindt De Angelis. ‘Als ik een look creëer, heb ik altijd een sterke en onafhankelijke vrouw in gedachten. Ik geloof dat alles schoonheid in zich heeft, maar niet iedereen kan dat zien. Ik wilde dat laten zien met deze beelden die een zekere kwetsbaarheid hebben, maar die ook kracht uitstralen.’

De haarsnitten van De Angelis laten zowel zachte als scherpe vormen zien. Kort en lang. Steile en krullende texturen. Er zijn geen regels. Alles mag. Het zijn ‘out of the box‘ beelden die perfect passen in het tijdsbeeld, in 2021. Ze werken bevrijdend.

Oké, pas op de plaats. De kapsalons zijn dicht en voorlopig moeten we het met een ‘Corona-coupe’ doen. Maar dat belet ons niet om vooruit te denken, om weg te dromen, misschien zelfs om het heft in eigen hand te nemen en met ons haar te experimenteren, al was het maar met een heftig, uitspoelbaar haarkleurtje, want ook de haarkleuren van deze collectie mogen er zijn!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren! Hier word je blij van.

TRENDYSTYLE