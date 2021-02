Haarkleurtrends 2021. Wit haar is dé trend

Trend alert: (platina) wit haar is een super haarkleurtrend voor 2021. Beter nog in combinatie met een pixie cut. Maar ook (natuurlijk) grijs haar is supertrendy!

De allernieuwste haarkleurtrends voor 2021 zijn heftig. De hippe jongeren onder ons mogen experimenteren met de total white look! De hotste combinatie is een platinablonde pixie cut. Maar het mag ook wat milder. Een halflange, zachtgrijze coupe bijvoorbeeld is superchic.

Wacht eens even… dus al die warme haarkleuren van de afgelopen seizoenen – chocoladebruin, kaneel, honing, vanille, boter – zijn van de baan? Niet per se, maar net zoals in de modetrends voor 2021 zijn lichte kleuren enorm in opmars.

Omdat deze allernieuwste haarkleuren heel rigoureus zijn, laat deze haartrend zich het beste combineren met een pixie cut. Op die manier beperk je de schade aan je haar tot een minimum.

Ben je van jezelf grijs, of grijs aan het worden, dan kun je de lockdown met beide handen aangrijpen om je haarverf te laten uitgroeien en voor een mooie, lichtgrijze haarcoupe te gaan. Grijs is tegenwoordig supertrendy. Het is even een fase waar je doorheen moet maar uiteindelijk heb je ook echt wat. Heel chic is naturel grijs met een wat langere haarcoupe. Grijs moet natuurlijk wel mooi grijs zijn. Gebruik een zilvershampoo voor een echt ‘zilveren’ coupe.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren!

