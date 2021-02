Modetrends 2021. Dusterjassen, hoodies, joggingbroeken. Dit zijn de hotste loungewear trends

Lockdown, besneeuwde wegen, ijzige temperaturen. Wie nog aan ‘dressing up’ doet, is een held. De beste investeringen op dit moment zijn: loungewear items. Comfortabele kledingstukken die je warm houden en waarmee je zowel op de bank als op straat een goed figuur slaat. Als we de statistieken mogen geloven, staat loungewear (samen met winterlaarzen) op dit moment aan kop van alle modeaankopen. Dit zijn de allerbeste loungewear item / trends voor 2021.

1. Hoodies. Supercool, trendy, jong, casual maar ook mooi onder een oversize blazer. Een must-have!

2. Joggingbroeken/cargobroeken. Comfortabel, warm maar tegelijkertijd een heuse fashion trend. We zagen ze op de catwalks voor voorjaar zomer 2021 ook weer volop voorbijkomen. Je draagt ze met sneakers maar ook met hoge hakken. Er kunt er alle kanten mee op.

3. Het joggingpak is het nieuwe tailleur. Ga voor een pak in één van de topmodekleuren: camel, botergeel, waterblauw. Let ook op de lijnen. Die moeten essentieel en soepel zijn, oversize maar niet té.

4. De dusterjas! Dit is een absolute topper voor 2021. Ga voor een extra lang (en warm) exemplaar. Deze jassen zijn heerlijk in het dragen en goed voor een supercoole modelook. Ze doen het fantastisch over elke outfit.

5. Knitwear. Kasjmier, wol. Knitwear is en blijft een geliefde modetrend. Ga voor cozy oversize truien en knitwear broeken. Warm en trendy!

6. Over knitwear gesproken… een must-have is het lange, gebreide vest met capuchon. Gemakkelijk in het dragen, lekker warm, fashionable. Een must-have.

7. T-shirts met lange mouwen. Een goed alternatief voor de hoodie is het T-shirt met lange mouwen. Heerlijk voor in huis maar tegenwoordig ook cool genoeg voor buitenshuis.

8. Last but not least: de slipdress, een zijden of satijnachtig nachtjurkje met spaghettibandjes. Met dit jurkje kun je naar bed of naar (als het weer mag) naar een feest. Met een blouse of coltruitje eronder kun je ‘m zelfs overdag met goed fatsoen dragen. Een must-have, wat ons betreft.

