De spijkerbroekentrends voor voorjaar en zomer 2021 zijn op z’n zachtst gezegd verrassend. De stijlen lopen enorm uiteen. Het afgelopen seizoen zagen we eigenlijk alleen nog maar jaren ’80 jeans met hoge taille dragen. Daar gaat de komende tijd verandering in komen.

Spijkerbroeken trends 2021. Boot cut jeans

Eén van de grootste verrassingen voor het nieuwe seizoen is de bootcut. Natuurlijk zijn flared jeans geen nieuwigheid. Elke keer weer duiken deze seventies spijkerbroeken in het modebeeld op. Maar de bootcut voor 2021 is verfijnder. Als je het ons vraagt, lijkt-ie meer op de modellen dat we in de jaren ’90 (think Gucci) terugzagen. Daarmee bedoelen we vrij recht broekjes met licht uitlopende pijpen vanaf de knie.

Spijkerbroeken trends 2021. Spijkerbroeken met scheuren (ripped jeans)

Een andere spijkerbroekentrend die we tot onze verbazing weer terugzagen, zijn de gescheurde jeans. Die mag je weer tevoorschijn halen!

Spijkerbroeken trends 2021. Patch work (en tie dye) denim

Een derde opvallende trend is: jeans met patchwork. De mooiste exemplaren spotten we op de catwalk van Dior (Cruise Collection). Deze spijkerbroeken zijn super seventies. De nieuwigheid? De combinatie van patchwork denim met tie dye denim!

Bekijk de foto’s maar eens. Dit zijn modetrends waarmee je al vroeg in het (voor)jaar kunt experimenteren.

