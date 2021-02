Camel is al sinds een paar seizoenen een enorme modetrend. Datzelfde geldt voor 2021. Camel is cool!

Camel jassen, camel pakken, camel jurken. Camel is dé modekleur voor 2021. Klassiek, chic, maar tegelijkertijd trendy en essentieel. Met camel kan het niet fout gaan. Bijkomend voordeel is dat je vast nog draagbare, camelkleurige items in je garderobe hebt. Check je kast en onze streetstyle en catwalk foto’s.

Verder is het heel eenvoudig. Hier zijn onze stijltips:

Ga voor camelkleurige kledingstukken met klassieke pasvormen.

Minimalistisch is dé trend. Alhoewel… franjes en opengewerkte items doen het goed!

Camelkleurige truien, vesten en gilets (met dikke kabels) zijn hot.

Total camel is een grote favoriet.

Camelkleurige (vegan) leren items zijn o zo gemakkelijk in het dragen. Supertrendy, supereasy, superchic.

De allernieuwste kleurcombinatie voor 2021: camel met pastels: bleekroze, lichtblauw. Gespot bij Max Mara!

Een andere trend: camelkleurige broekpakken met… korset. Gespot bij Giada.

