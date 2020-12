Make-up trends winter 2020. Make-up bij kaarslicht

Intiem dineetje met vrienden in het vooruitzicht? Stem je make-up op de gelegenheid en het licht af. Voorzie je een gedempte verlichting en flakkerende kaarsen, pas je make-up dan aan. Hetzelfde geldt (des te meer!) voor een romantisch tête-à-tête met hem. Ga voor een verleidelijk glanzende huid, voor fonkelende ogen, voor een onweerstaanbare blik en lippen die erom vragen om gekust te worden :-) We hebben een aantal make-up tips voor je die in lijn zijn met de make-up trends voor winter 2020 201 maar die ook (vooral) rekening houden met het schemerachtige licht van kaarsen.

12 Make-up tips voor een geslaagde make-up look bij kaarslicht

1. Lichte foundation

Kies een foundation die één tint lichter is dan je eigen huidskleur. Te donkere foundation komt bij kaarslicht zwaar over

2. Licht dekkende foundation

Kies een licht dekkende en zacht glanzende foundation. Bij kaarslicht lijkt alles donkerder en ‘massiever’. Ga voor een lichte en vooral niet-matte basis

3. Camoufleer schoonheidsfoutjes

Eén van de grootste schoonheden van de vrouw is een perfecte huid. Camoufleer imperfecties zorgvuldig. Doe dit pas nadat je de basis hebt aangebracht zodat je het camouflageproduct niet wegvaagt. Pas wel op dat je niet teveel product gebruikt. Vooral niet onder je ogen.

4. Shapen en contouren

Wees jezelf ervan bewust dat kaarslicht op zich al schaduwen over je gezicht legt. Voor een mooi effect kun je voor een lichtere T-zone (voorhoofd, neus en kin) gaan die je met behulp van een fijne niet al te matte poeder creëert. Wil je je jukbeenderen accentueren, doe dat dan met zachte hand en gebruik niet al te donkere producten. Wil je meer lezen over de allernieuwste make-up trends voor winter 2020 2021 wat betreft shapen en contouren, klik dan hier.

5. Gebruik geen al te donkere blush en vooral ook geen bronzing powder

Houd alles licht en luchtig. Ook hier geldt weer dat je optimaal met glans en lichtreflecties kunt spelen. Probeer een zacht glanzende in plaats van matte blush. Gebruik ook eens crèmeproducten in plaats van poeder.

6. Mooi gevormde wenkbrauwen

Omdat kaarslicht (gelukkig) veel verdoezelt, kun je hier mooi gebruik van maken als je je wenkbrauwen opmaakt. Het is je kans om ze een schitterende vorm te geven want als je buiten de contouren van je wenkbrauwen komt, zal het niet snel te zien zijn. Je mag je wenkbrauwen voor de avond bovendien donkerder aanzetten dan voor overdag. Dit geeft je gezicht karakter.

7. Fonkelende ogen

Laat je ogen fonkelen met oogschaduw met lichtreflecterende deeltjes. Ga voor lichte, zachte kleuren met een metallic effect. Of zet je ogen donker aan voor een zwoele blik. Je kunt in dit geval het beste natuurlijke kleuren (bruin, grijs, taupe) in plaats van harde kleuren als blauw en groen kiezen. Vergeet niet een lichtpuntje in de binnenste ooghoeken aan te brengen met een lichte glanzende oogschaduw.

8. Zwarte eyeliner

Voor ogen om in te ‘verdrinken’ trek je een lijntje met zwarte eyeliner langs je bovenste (en naar keuze onderste) wimpers. Voor een geraffineerd effect houd je het lijntje dun. Breng de kool als het ware tussen je wimpers aan, en niet erboven (of eronder).

9. Mascara

Mascara is en blijft een must, altijd en overal. Breng de mascara zorgvuldig aan en vermijd zogenaamde ‘spinnetjes’. Wapper met lange, zachte wimpers. Ga voor een mascara met een verlengend effect.

10. Hoogglanzende lippen

Natuurlijk maak je optimaal gebruik van het kaarslicht om je lippen sensueel te laten glanzen. Ga voor een natuurlijke maar hoogglanzende lipstick of lipgloss. Of waag je aan rode lippen. Rode lippenstift is weer helemaal in-trend. Klik hier om meer te lezen voor de rode lippenstift trends voor winter 2020.

