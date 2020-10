Black eyeliner is black. Zwarte oogmake-up is terug. Wapen je met eyeliner en kohl potlood en zet je ogen donker aan. Laat die kijkers fonkelen! De oogmake-up voor herfst winter 2020 2021 heeft de flair van een drama queen.

Moeilijk? Hoezo? Bekijk de make-upjes op onze foto’s maar eens. Dit kan jij ook. Neem nu de make-up bij Max Mara (zie de foto hieronder). Voor die oogmake-up ga je met een zacht kohlpotlood aan de slag. Trek een flinke lijn in de waterlijn van je ogen. Ook om je ogen breng je wat zwarte kohl aan die je vervolgens zwoel laat uitlopen (vervagen). Voor een extra sprankelende oogopslag breng je een zwarte, matte oogschaduw op het bewegende gedeelte van je oogleden aan. Klaar ben! Nu hoef je alleen nog maar zwoel in die camera te kijken tijdens je zoveelste Zoom-meeting.

Houd je van een grafische oogmake-up, gebruik dan een eyeliner. De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 laten verschillende vormen zien. Bij Moschino en Ultrachic in Milaan zagen we een strakke lijn langs de bovenste wimpers en een halve lijn langs de onderste wimpers. De lijnen vloeien samen in de buitenste ooghoeken waar ze een flick of wing meekrijgen.

Die flick of wing mag lichtjes naar boven afbuigen zoals we dat halverwege de vorige eeuw deden maar voor een modern effect kun je er ook een rechte lijn van maken.

Bekijk de make-up foto’s maar eens en experimenteer met kohl of eyeliner. Ontdek nieuwe vormen en experimenteer met variaties op het thema. Wil je er helemaal een dramatische make-up look van maken, stift je lippen dan felrood (lees meer over de comeback van rode lippenstift).

TRENDYSTYLE