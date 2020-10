Nog voordat de modeshow voor herfst winter 2020 2021 van Dolce & Gabbana begon, was de toon al gezet. In de grote hal van de voormalige bioscoop Metropol (sinds jaar en dag de showlocatie van het Italiaanse ontwerpersduo), was een naai-atelier nagebouwd waar hard gebreid werd aan truien en vesten. Tricot (knitwear) is dan ook de leidraad in wintercollectie van DG. Daarmee vergrootten de ontwerpers een top modetrend voor herfst winter 2020 2021 uit: knitwear is terug, en hoe!

Truien, jurken en jasvesten met dikke kabels en spannende patronen

Van de knitwear creaties op de catwalk van Dolce & Gabbana kun je alleen maar waanzinnig hebberig worden. Grote, lange vestjassen met dikke kabels werd geshowd over tricot truien en jurken. Snoepjes van wollen (kasjmier?) speelpakjes – grote truien met kleine broekjes in dezelfde stijl – werden gedragen met wollen overknee kousen en stoere, zwarte rijglaarsjes. Zelfs de hoofddeksels waren gebreid. Het is overduidelijk: knitwear / tricot is één super modetrend voor herfst winter 2020 2021. De kleuren bij Dolce & Gabbana waren overwegend gedekt: zwart, donkergrijs, beige en zwart-witte melange. Combineer dit soort breiwerk met zwarte eyeliner en rode lippen je hebt een supercoole, up-to-date modelook.

Dikke breipennen

Ook bij Fendi zagen we grof gebreide truien voorbijkomen, al was de mood hier heel anders dan die bij Dolce Gabbana. Het accent lag hier niet op de motieven maar op het model. Een topstuk uit de collectie is de zachtroze trui met grote col en laag aangezette pofmouwen die met een jaren ’50 rok werd geshowd.

Truien en vesten met veren en lovertjes

Ook in de wintercollecties van andere modehuizen zien we opvallend veel truien en trui-jassen. De modellen lopen uiteen van eenvoudige truien met ronde hals die je over een blouse (met roesjes) draagt tot coltruien in gezellige kleuren voor op een spijkerbroek of onder een jasje. En verder zijn er ook nog de truien met XL lange mouwen en met versiersels zoals veertjes en lovertjes die je, als je wilt, als jurk kunt dragen.

Wat ons betreft is deze tricot-rage een go-go! In een najaar en winter als deze waarin we Covidshalve aan huis gekluisterd zitten, zijn warme en comfortabele truien meer dan welkom. En als ze dan ook nog eens zo ontzettend cool en trendy zijn als die in de actuele wintercollecties, dan wordt een waar truienfeest!

