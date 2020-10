Le rouge e le noir. Rode lippenstift en zwarte eyeliner. Dit klassieke duo duikt (vrij onverwacht) op in de nieuwste make-up trends voor herfst winter 2020 2021. Wij hebben er weer zin in. Wat jij?

Perfecte, rode lippen en zwarte eyeliner met een klassieke wing. Ooit gingen ze steevast hand in hand, toen verloren ze elkaar uit het oog, maar nu hebben ze elkaar op de catwalk van Dolce Gabbana voor herfst winter 2020 2021 weer teruggevonden. Het is dé succesformule voor het nieuwe seizoen. De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 gaan grootscheeps met deze twee klassiekers aan de haal.

Haal je rode lippenstift en je eyeliner dus maar weer tevoorschijn en ga voor deze ultravrouwelijke en elegante make-up look. Je kunt daarbij, net zoals bij Dolce & Gabbana, de klassieke formule volgen. Dat houdt in dat je je lippen met een rood lippotlood omlijnt en met een rode lippenstift invult. Langs je bovenste oogwimpers trek je een zwarte lijn die je met een wing, een opwaarts vleugeltje, richting de slapen laat eindigen. Op de oogleden breng je, net zoals toen, een lichte oogschaduw aan.

Slechts twee dingen doen we anders dan in het verleden:

in plaats van nepwimpers werken we met de wimpertang en een flink aantal lagen mascara over elkaar om zo natuurlijk gekrulde wimpers te creëren; in plaats van smalle wenkbrauwen maken we onze wenkbrauwen vol en natuurlijk op (alleen ontbrekende wimpers bijtekenen) en vervolgens borstelen we ze omhoog voor een up-to-date look.

Anti aging tips: heb je niet meer zo strakke oogleden, vervang de eyeliner dan door een lijntje kohl dat je mooi laat vervagen; loopt je lippenstift snel uit ga dan voor een matte formule.

Niets verbied je bovendien om deze klassiekers een eigen, persoonlijke twist mee te geven. Zo mag je de lippenstift ook minder perfect aanbrengen of de eyeliner een heel andere vorm of plaats geven. Connie Man van MAC Cosmetics vertelt ons meer over een moderne interpretatie van het klassieke duo rode lippenstift/zwarte eyeliner in het interview ‘Rode lippenstift en eyeliner zijn terug (maar dan anders!)’

En dan nu aan de slag! Steel de show met een ultravrouwelijke make-up look volgens de allernieuwste make-up trends.

TRENDYSTYLE