Rode lippenstift en zwarte eyeliner zijn top make-up trends voor herfst winter 2020 2021. Maar laten we er nu nét even anders mee omgaan. Update je make-up look met de tips van Connie Man van MAC Cosmetics.

Connie Man, Senior Global Artist van MAC Cosmetics, praat ons bij over de nieuwste make-up trends voor herfst winter 2020 2021. In eerdere interviews vertelde ze ons de ‘Glossy’ en de ‘Shaded’ make-up trends. In de ‘Glossy’-trend draait alles om ‘reverse shading’ en in de ‘Shaded’-trend staat huidskleurige make-up centraal. In dit artikel update Connie ons over – wat MAC Cosmetics noemt – de ‘Classic‘-trend. Deze trend staat in het teken van klassiekers: rode lippenstift en eyeliner. Die komen weer terug, maar dan anders. Update je make-up look voor het nieuwe seizoen met de tips van Connie Man.

‘De ‘Classic’ make-up trend die MAC backstage bij de internationale modeshows spotte, laat een terugkeer zien van de basics, van klassiekers, zoals de rode lip en de eyeliner‘, begint Connie Man, ‘met dat verschil dat de klassiekers – de klassieke wing eyeliner, de klassieke rode lip – die we voor herfst winter 2020 2021 op de catwalk hebben gezien véél verder gaan.’

‘Zo kan de zwarte eyeliner dit seizoen heel grafisch zijn, en kun je ‘m bijvoorbeeld veel verder doortrekken dan je gewoonlijk zou doen. Ook zagen we eyeliner met een heel interessante en vernieuwende plaatsing. En verder zagen we lived-in eyeliner. Die zien er een beetje ‘messy’ uit. Zoiets van: je hebt gisterenavond gefeest en nu is-ie een beetje aan het leven. Dat zijn allemaal dingen die we voor herfst winter 2020 2021 mogen gaan doen.’

‘Hetzelfde geldt voor de lippen. De bold lip look is weer helemaal terug, en ook die kun je weer op verschillende manieren interpreteren. Je kunt ‘m heel strak aanbrengen zodat je statement lippen krijgt, maar we hebben ook looks gezien waarbij de bold lip wat meer geblend is aangebracht, dus niet met een heel strakke liplijn maar een beetje uitgeveegd, blurry. Het ziet er een beetje uit alsof je je lippenstift al een tijdje op hebt en je je lippen moet bijwerken. Het is dus niet zo geperfectioneerd als strakke rode lippen. Het zijn dingen die je normaal gesproken niet zo snel zou doen, maar daardoor wel zo leuk. Het is heel inspirerend om met dit soort looks te experimenteren!’

Met dank aan Connie Man, Senior Global Artist MAC Cosmetics. Dank ook aan Gaby Zonnevijlle, UPR Netherlands

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE