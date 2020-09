Volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we (nog steeds – wederom?) voor oversize broeken. Oversize broeken met hoge tailles (tot zo ongeveer onder je oksels) zijn dé trend. Meer dan ooit! Bekijk de catwalkfoto’s op deze pagina maar eens.

Oversize broeken met hoge taille. 3x Stijlregels

De broeken voor herfst winter 2020 2021 zijn oversize en ultra-comfortabel in het dragen. De broekspijpen zijn (behalve wijd) lang en vallen ver over je schoenen. Wil je het ‘lange benen’-effect accentueren, dan draag je er sneakers, boots met een stoere, hoge (track)zool of enkellaarsjes met een pittige hak onder. Zo smokkel je er ongezien een aantal centimeters lichaamslengte bij :-) Verder zijn er een aantal stijlregels die je kunt volgen (of niet) voor een up-to-date modelook voor herfst winter 2020:

#1 Monochrome looks zijn dé trend. Combineer een winterbroek met hoge taille met een top (blazer, jack, blouse) in dezelfde kleur. Zie ook de foto’s hieronder.

#2 Draag je top IN je broek met hoge taille (of draag een korte top die er net even boven valt). Wat we niet doen: topjes OVER een oversize broek dragen.

#3 Draag je oversize broek met hoge taille met een bijbehorende ceintuur (in dezelfde kleur). Het gaat hier niet alleen om de look maar ook om het gemak. Oversize broeken hebben de neiging om af te zakken. Met een ceintuur los je dit dilemma op.

