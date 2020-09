De haartrends voor herfst winter 2020 2021 laten ongewoon veel korte en halflange kapsels. Dit korte – of is het halflang? – kapsel is supertrendy. Iets voor jou?

De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 zijn creatiever dan ooit. Nooit tevoren zagen we zoveel verschillende stijlen. Korte en halflange kapsels zijn nog steeds waanzinnig populair. En supertrendy.

Neem nu dit korte (of is het halflang?) kapsel dat we backstage bij de modeshow van MSGM voor herfst winter 2020 2021 zagen. Dit kapseltje is ontzettend eenvoudig. Recht toe, recht aan. Het is ongeveer op kaaklijn op één lengte geknipt, met wat beweging in de haarpunten. Het kan niet fout gaan.

Dit kapsel is geschikt voor elk type haar, zelfs voor fijn en sluik haar. Je kunt het stylen zoals je wilt. Met een lage zijscheiding creëer je een ultramoderne look. Gooi er een paar finger waves tegenaan en je kapsel krijgt een retro twist.

Dit korte (halflange) kapsel is geschikt voor iedereen die van korte, maar vrouwelijke haarstijlen houdt. Easy en stijlvol. Wat ons betreft is dit een ‘go!’.

Nog een laatste opmerking: bekijk de kapselfoto’s even goed. Zien we daar een (bijna onzichtbare) monobrauw? We stuiten hier op een andere beautytrend voor herfst winter 2020 2021. Wenkbrauwen hoeven niet meer strak en ultragedefinieerd te zijn!

TRENDYSTYLE