Als we het over nieuwste schoenentrends hebben, kijken we tegenwoordig altijd eerst naar de creaties van het Italiaanse modehuis Bottega Veneta. Sinds Daniel Lee in 2018 het creatieve roer van Bottega Veneta overnam, is het geëxplodeerd tot cult-merk. De (net)schoenen met vierkante neuzen en de vierkante sandalen die je vast her en der gezien hebt, komen uit de fantasierijke koker van Lee. Ook voor herfst winter 2020 2021 komt Bottega Veneta weer met vooruitstrevende ontwerpen die het direct weer tot dé schoenentrend, de must-have, voor het nieuwe seizoen hebben geschopt.

Op de catwalk van Bottega Veneta werden nagenoeg alle creaties geshowd met avant-gardistische, zwarte laarzen met vierkante neus en schuine hak (voor de heren zagen we schoenen met dezelfde vormgeving). De vierkante neus was minder breed dan die van de vorige seizoenen. Eigenlijk was de neus niet meer echt vierkant, maar eerder een spits toelopende neus die eindigt met een rechte voorkant. Dit is een geheel nieuwe vormgeving (die we eigenlijk al kennen van de nagelvormen!).

Opvallend is ook de schuine hak. Deze is wellicht ontleend aan de cowboy boots van de afgelopen seizoenen, maar in de context van de moderne, zwartleren laarzen van Bottega Veneta krijgen deze hakken een heel andere uitstraling.

Overigens is Bottega Veneta niet de enige die met dit soort boots komt. Ook op de catwalk van het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino (herfst winter 2020 2021) zagen we dit soort laarzen. En ook daar werden ze onder elk type outfit, zelfs onder romantische witte jurken, geshowd.

Volgens ons gaan deze zwartleren, moderne laarzen met smalle, vierkante neus en pittige, schuine hak een super schoenentrend voor herfst winter 2020 2021 worden. Het feit dat we dit soort laarzen al in de collecties van de grote fashionketens hebben gezien, bevestigt ons vermoeden.

