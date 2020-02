Wil je helemaal up-to-date zijn, dan ga je voor doodskist nagels (niet te verwarren met de spreekwoordelijke nagel aan de doodskist :-)). Het klinkt enorm luguber maar dat is het gelukkig niet. Deze nageltrend is komen overwaaien uit Amerika. Doodskistnagels is dan ook de vertaling van ‘coffin nails‘, en het zou de favoriete nagelvorm van Kylie Jenner zijn.

Maar laten we je eerst even uitleggen hoe deze vorm er nu eigenlijk uitziet. De doodskist nagel is een smalle, lange tot zeer lange nagel die spits toeloopt maar recht eindigt. Kun je je er nog niets bij voorstellen, denk dan aan balletspitzen. Ook die lopen spits toe maar eindigen met een smal recht vlak (zodat de ballerina op de punten van haar tenen kan staan). Doodskist nagels worden daarom ook wel ‘ballerina nagels’ genoemd.

Ons doet deze vorm ook wel een beetje denken aan de cult-schoenen van Bottega Veneta die ook met een rechte neus komen. Zo zie je maar weer dat trends en modes op alle vlakken doorwerken. Maar dit terzijde.

De ballerina nagel – om ‘m maar even bij zijn prettige naam te noemen – is vrij extreem en vraagt om lange, sterke nagels. Wil je er wat langer plezier van hebben, dan kun je het beste voor kunstnagels gaan. Wij vinden ze het mooist in effen kleuren, zoals in het zachtblauw of zachtroze, misschien zelfs wel in een toffeekleur volgens de allernieuwste nageltrends voor 2020. Maar je kunt er natuurlijk ook je fantasie op botvieren en voor spannende nail art gaan. Het is maar waar je zin in hebt. Fashion is fun, dat is en blijft de bottom line.

TRENDYSTYLE