Make-up trends lente zomer 2020. Ga voor een geraffineerde Chanel make-up look met Lucia Pica’s tips

Haute Couture modeshows zijn het neusje van de zalm. Het zijn de allermooiste modeshows die je je kunt bedenken. Op de runway showen de mooiste creaties, de mooiste modellen, én de mooiste maquillages. Lucia Pica, Chanel’s Global Creative Make-up and Colour Director, trok voor de Haute Couture Show van Chanel voor lente zomer 2020 alle register open.

Lucia Pica heeft zich voor de maquillage laten leiden door de haute couture collectie die is geïnspireerd door de kloostertuin van de abdij waar Gabrielle Chanel een groot deel van haar kindertijd heeft doorgebracht. De modellen op de catwalk droegen veel zwart en wit, net zoals Gabrielle Chanel en haar kloostergenootjes toentertijd. Daarom koos Lucia Pica voor een heel natuurlijke make-up look, tegelijkertijd krachtig en onschuldig. Dit evenwicht moest in de make-up terugkomen. Lucia Pica heeft daartoe de ene kleur in de andere laten overgaan, en de ene textuur in de andere. Mauve en wit, mat en glanzend.

In de maquillage voor de haute couture show draait alles om licht, schaduw, om contouren en het shapen van het gezicht. Kleuren en texturen zijn in harmonie, vertelt Lucia Pica.

Voor de ogen heeft Lucia Stylo Ombre Et Contour in N°36 Contour Mauve gebruikt. Ze heeft dit product in de vouw van het ooglid aangebracht en ook onder het oog. Vervolgens heeft ze het vervaagd om een soort halo-effect rond het oog te creëren. Daarna heeft ze de paarse kleur diepte gegeven met Stylo Ombre Et Contour in N°34 Contour Brun. Langs de bovenste en onderste wimpers heeft ze vervolgens witte eyeliner gebruikt voor een licht/donker effect, waardoor de ogen beter uitkomen. Tenslotte heeft ze de wimpers met mascara aangezet en met Stylo Ombre Et Contour nog wat bruin langs de wimperlijn aangebracht.

Het geheim van deze make-up look is, zo vertelt Lucia Pica, om de oogvouw en het bewegende deel van de oogleden te intensiveren, en verder om de ogen te vergroten met witte eyeliner langs de bovenste en onderste wimpers.

Bekijk de make-up foto’s van de Chanel show maar eens en experimenteer dan zelf met deze schitterende look.

Charlotte Mesman voor Trendystyle