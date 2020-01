Voor de Haute Couture show van Chanel is het Grand Palais omgetoverd in een kloostertuin. Virginie Viard, artistiek directeur van Chanel, neemt de genodigden mee naar één van de belangrijkste plekjes uit Gabrielle Chanels kindertijd

Voor de Haute Couture show van Chanel is het Grand Palais omgetoverd in een kloostertuin. Virginie Viard, artistiek directeur van Chanel, neemt de genodigden mee naar één van de belangrijkste plekjes uit Gabrielle Chanels kindertijd. Na de dood van Chanels moeder in 1895 werden zij en haar zusjes door hun vader naar het weeshuis van de oude cisterciënzerabdij van Aubazine, in Corrèze, gestuurd.

Hier, op dit plekje ver van de grote wereld, werd Chanel geconfronteerd met een beelden van strengheid, puurheid en schoonheid die haar haar hele leven zouden bijblijven en inspireren.

Alles in deze abdij heeft ertoe bijgedragen om van Mademoiselle Mademoiselle te maken: de mozaïeken, de wapenschilden met de maan, de zon en de sterren, de gebrandschilderde ramen. Alle elementen waren aanwezig om blijvend indruk te maken op de poëtische geest van een kind.

Toen Mademoiselle La Pausa, haar huis in Zuid-Frankrijk, liet bouwen, vroeg ze de architect om de leuning van de grote stenen kloostertrap die ze als kind dagelijks afdaalde te kopiëren.

Het was tijdens een bezoek aan La Pausa dat Virginie Viard opmerkte hoeveel het huis gemeen had met het klooster van weleer. Daardoor kwam ze op het idee op het klooster van Aubazine op te zoeken. ‘Wat ik meteen leuk vond, was dat de kloostertuin ongecultiveerd was. Het was er zonnig. Deze plek deed me denken aan de zomer, aan een briesje met bloemengeur. Ik wilde bloemenborduursels als een herbarium, als delicate bloemen. Ik was vooral geïnteresseerd in de paradox tussen de geraffineerdheid van Haute Couture en het simpele van deze plek.’

Deze paradox vormt de basis van Chanel: een paradox tussen het strenge van een pak en het geraffineerde van tweed, tussen masculien en vrouwelijk, tussen zwart en wit.

‘Ik vond het idee van het internaat, van het schoolmeisje, ook inspirerend, de kleding die de kindertjes toentertijd droegen’, zegt Virginie Viard. De gestructureerde jurken maar ook de lichte materialen, de tule, zwart en wit, geborduurde bloemen, stroken, patronen die doen denken aan de gebrandschilderde ramen van het klooster… al deze elementen komen in de Haute Couture collectie voor lente zomer 2020 van Chanel terug. En die tuin natuurlijk, want een kopie daarvan vormde de catwalk, de omgeving waarin de beeldige jurken van de nieuwe collectie werden geshowd…