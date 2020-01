In een ideale wereld zoek je op zondagavond je outfits voor de werkweek elkaar. Dat bespaart je tenminste vijf stress momentjes want elke ochtend glijd je gedachteloos in je kleding. Helaas werkt het in werkelijkheid vaak niet zo. En daarom hebben wij een aantal mode ideeën voor je bij elkaar gezocht. We hebben ons daarbij laten leiden door de streetstyle, de modieuze outfits van de fashionista’s die wij tijdens de modeweken hebben gefotografeerd. Natuurlijk weerspiegelen onze streetstyle foto’s de allernieuwste modetrends zoals (kunst)leren kledingstukken, met name kunstleren blouses, lakjassen en lakbroeken, lichte slangenprints, en pastels. Eén van de meest geliefde pastels van het moment is: koudroze. Een andere trend die je outfit verlevendigt, is: witte laarzen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe ideeën op. Hopelijk helpen we je modieus de week door!

#1 Lichte kleuren en zachte fantasieën

#2 (Imitatie)leren blouse (momenteel een topper)

#3 Total black (met zwart colletje eronder, natuurlijk)

#4 Koudroze (topkleur voor voorjaar 2020)

#5 Jaren ’80 minirokje (hot!)

#6 Lichte slangenprints (nog steeds mode!) plus lichte rijglaarsjes

#7 Ruiten tailleur

#8 Mega oorbellen (je draagt ze bij letterlijk elke outfit, overdag en ’s avonds)

#9 Rain proof in lak items!

#10 Goudkleurige tas (trucje: doet je gezicht stralen!)

