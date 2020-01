Trend alert. 7 Modeaccessoires voor een instant update van je nieuwe voorjaarslook

Kijk jij al uit naar het voorjaar? In de tussentijd kun je je modelook boosten met de allernieuwste modeaccessoires. Ze geven je outfit die up-to-date touch mee. En jij wordt er blij van. Want de modeaccessoires voor lente zomer 2020 zijn kleurrijk en speels. We zochten 7 top items voor je bij elkaar.

7 Mode accessoires voor lente zomer 2020 die je look direct verlevendigen. Want natuurlijk ga je voor de nieuwste modekleuren – tassen in neon tinten of koud roze, witte schoenen, petjes in pastelkleuren, schoenen of pantykousen met fantasietjes – en voor rijkelijk gedecoreerde items. Je wilt toch niet weer voor een kast voor zwarte, grijze of blauwe items staan? Daar hebben in deze tijd van het jaar onze buik van vol.

Bekijk de modeaccessoires hieronder maar eens en update jouw modelook. Het leven is te mooi om er somber bij te lopen!

#1 Gekke zonnebrillen

Doe eens gek en ga voor een zonnebril met tierlantijnen, goudkleurige decoraties en stenen. Het mag!

#2 (Knie)kousen

Dit voorjaar dragen we kousen in pumps, mocassins en sandaaltjes. Dit is iets waar je je al vroeg in het voorjaar aan kan wagen.

#3 Pastelkleurige (leren) petten

Update je look met een pastelkleurige hoed of pet. Of het nu een bucket hat of een ander soort pet is, ga voor pasteltinten. Een pet in pastelkleurig leer is het summum!

#4 Tassen met frisse fantasieën

Ga voor die voorjaarslook met een tas met een frisse fantasieën. Wit met blauw is altijd goed!

#5 Mega oorbellen

Sprankel het leven tegemoet met grote bling bling oorbellen. Gewoon dragen, ook (juist) bij een sportieve sweater.

#6 Puntige ballerina’s met strik

Zin in iets totaal anders? Ga voor puntige ballerina’s met strik. Helemaal trendy!

#7 Sandaaltjes of schoenen met bandjes

Een van de leukste modetrends voor lente zomer 2020 zijn de sandaaltjes met bandjes die je OVER je broekspijpen knoopt. Je kunt er nu al mee experimenteren door – geheel volgens de nieuwste mode – kousen in de sandaaltjes te dragen!

