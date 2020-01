In plaats van highlighten en sculpten gaan we dit seizoen pre-highlighten. Hyper natuurlijke huidjes met een mooie glans zijn dé make-up trend voor lente zomer 2020.

Natuurlijke huidjes (make-up no make-up) zijn geen nieuwigheid. Al sinds jaren doen de visagisten backstage bij de modeshows hun uiterste best om de fashion modellen een bijna onzichtbare basis mee te geven. ‘Gebruik alleen foundation waar nodig!’ roepen de backstage visagisten steevast. ‘Foundation moet als een tweede huid over je gezicht liggen’, wordt er ook wel gezegd.

De hyper real huidjes die we tijdens de modeweken op de catwalks te zien krijgen, staan haaks op de zogenaamde Instagram-huidjes die extreem gefilterd en kunstmatig overkomen. Het zijn twee totaal verschillende manieren om tegen make-up aan te kijken. Twee compleet andere werelden die niet verder uit elkaar zouden kunnen liggen.

De perfecte Insta-huidjes hebben de afgelopen jaren een run op cosmetische ingrepen veroorzaakt. Vooral jongeren onder de 30 kozen (kiezen) steeds vaker voor kunstgrepen. De vraag naar fillers en botox schoot omhoog. Men had alles (bijna dan) voor een perfect ‘selfie gezicht’ over.

Maar sinds Meghan Markle in 2018 zo ongeveer ‘in haar sproetjes’ trouwde, is daar langzaam maar zeker een kentering ingekomen. Ook de huidige aandacht voor de natuur en biologische producten versterken de hang naar alles wat ‘natuurlijk’ is. De modeontwerpers gaven de wijzer van de trend-pendule een extra duw in de richting van de ‘nude skin looks’ door de afgelopen seizoenen niet alleen modellen met zo min mogelijk foundation maar zelfs met imperfecties de catwalk op te sturen.

Sproetjes zijn al jaren cool, maar ook wijnvlekken en couperose worden tegenwoordig niet meer gecamoufleerd. Integendeel, ze worden met trots geshowd.

Dit alles reflecteert zich in de make-up voor lente zomer 2020. Zo min mogelijk foundation blijft de hoofdregel. Huidverzorging daarentegen wordt steeds belangrijker. Backstage bij de shows beginnen nu zo ongeveer alle visagisten met het aanbrengen van een hydraterende crème die met cirkelbewegingen, soms zelfs met een complete massage, op de huid wordt aangebracht. Kunstgrepen als highlighting en sculpting worden steeds minder toegepast. De glans moet ‘van binnenuit’ (lijken te) komen.

De nieuwigheid voor lente zomer 2020 is dan ook dat we de basis, de foundation, nu eens NIET gaan bewerken met glans- en glitterproductjes, maar dat we een pre-highlighting gaan aanbrengen.

Al VOORDAT we met foundation aan de slag gaan, geven we onze huid met speciale producten eerst een natuurlijke glans mee. Daarna brengen we ‘waar nodig!’ foundation aan. En klaar ben je! Je huid straalt op een uiterst natuurlijke manier. Proberen, zouden we zeggen!

Charlotte Mesman voor Trendystyle