Wordt dit schattige, chocoladebruine kapseltje jouw nieuwe haarcoupe? Dit is één van de mooiste korte kapsels die we backstage gezien hebben.

Ze zit aan een kaptafel backstage, tussen de modellen, en wordt gekapt door één van de hair stylisten van het kappersteam. Misschien is ze een influencer, of iemand van het modehuis zelf. Het maakt niet uit. Ze valt me op vanwege haar beeldige chocoladebruine korte kapsel, zo heel anders dan dat van de modellen. Haar kapsel is zacht en vol, en heel vrouwelijk. Misschien niet helemaal in de lijn met de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020 maar daarom juist wel zo interessant. Dit is een kapsel met een eigen persoonlijkheid.

Laten we het kapsel eens analyseren. Het dikke haar is in lange lagen geknipt. Het kapsel heeft een vrij ronde vorm en een volle nek. Het is één en al zachte lijnen en vloeiende bewegingen. Geen kleine laagjes, geen plukjes, geen bakkebaarden of matje, maar een klassiek, schattig kort hoofdje.

Ook de haarstyling verdient de nodige aandacht. Van achteren is het haar met de haartang gekruld zodat er een mooie golfbeweging in zit. Van voren is het in een middenscheiding gekamd. De zijlokken zijn vervolgens met een zachte draaibeweging naar achteren gebracht en daar onder het haar vastgezet. Hierdoor komen de oren vrij, wat op zich al heel sensueel is, en waardoor de oorbellen mooi uitkomen.

De chocoladebruine kleur is helemaal up-to-date en volgt de haarkleurtrends voor lente zomer 2020. Chocoladebruine tinten zijn een supertrend en zetten een kort kapsel als dit kracht bij.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Wie weet is het iets voor jou!

Charlotte Mesman voor Trendystyle