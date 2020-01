Wenkbrauwen trends 2020. De nieuwste vorm wenkbrauwen: smaller met losse haartjes!

Uit de mode: dikke, volle en androgyne wenkbrauwen. In de mode: natuurlijke wenkbrauwen met hier en daar een verdwaald haartje. Dit is de nieuwste vorm wenkbrauwen.

Wie had ooit kunnen denken dat die volle, stoere, rechte wenkbrauwen waar we allemaal zo trots op waren uit de mode zouden gaan? En toch is het zover. De wenkbrauwen worden weer natuurlijker, vrouwelijker en smaller! Op naar wenkbrauwen 2.0!

Op naar dunnere wenkbrauwen

Ja, je leest het goed: we gaan richting smallere, dunnere wenkbrauwen. Hier en daar beginnen we al wenkbrauwen te zien die dunner zijn dan de eigen, natuurlijke vorm, maar vooralsnog is de eigenlijke vorm van je wenkbrauwen de leidraad bij het epileren en opmaken. Zijn je wenkbrauwen van nature smal, teken ze dan niet breder in dan ze zijn.

Let op! Heb je van jezelf brede, volle wenkbrauwen maak ze dan niet smaller. Want de hoofdtrend is nog altijd: ga voor je eigen, natuurlijke vorm!

Wenkbrauwen 2.0

Bij smallere of dunnere wenkbrauwen denk je misschien direct aan retro wenkbrauwen zoals de smalle boogjes uit de jaren ’20 of ’30 maar dat is niet de bedoeling. We gaan geen haartjes weghalen (in de jaren ’20 schoren de vrouwen hun wenkbrauwen soms zelfs helemaal weg om vervolgens een smal boogje te tekenen). En we gaan ook niet voor een boogje.

Wat dan wel? Nogmaals: de natuurlijke vorm is je leidraad, dus verander daar zo min mogelijk aan. Verder zien we wel hier en daar nieuwe vormen opduiken. De meest vernieuwende trend laat wenkbrauwen zien waarbij de aanzet bij de neus wat smaller is en de wenkbrauwen op z’n breedst zijn bij het legendarische ‘hoekje’, op ongeveer driekwart afstand van de neus.

Losse haartjes

Om een zo breed mogelijk ‘hoekje’ te creëren, epileer je je wenkbrauwen minimaal. Op het breedste punt mag je aan de onderkant losse haartjes laten staan. Die liggen als een soort schaduw of waas onder je eigenlijke wenkbrauwen. Ook de aanzet bij je neus wordt minder scherp en gedefinieerd.

Geen scherpe omlijning

Met al die losse haartjes wordt het bijna ondoenlijk om je wenkbrauwen scherp te omlijnen. Dat is dan ook ‘not done’. We borstelen of kammen de wenkbrauwen en corrigeren ‘gaten’ maar verder laten we ze zoals ze zijn.

Zichtbare huid

Hiermee komen we meteen op een andere trend: zichtbare huid door de wenkbrauwhaartjes heen. We gaan onze wenkbrauwen niet meer donker en zwaar intekenen. Eigenlijk hoef je ze helemaal niet meer in te tekenen, maar wil je ze toch wat kracht bijzetten, teken dan haartjes in dezelfde kleur als je wenkbrauwen.

Met de wenkbrauwen 2.0 komen de richtlijnen voor het epileren van je wenkbrauwen van de afgelopen jaren een beetje op losse schroeven te staan. Vertrouw bij het epileren van je wenkbrauwen op je eigen stijlgevoel. Of epileer ze even maar helemaal niet!

