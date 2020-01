De nieuwste lippenstift trends 2020. Gouden mondjes, chewing gum gloss lips en….

De afgelopen jaren hebben we vooral veel natuurlijke lippenstift kleurtjes gezien. Die kleurtjes werden afgewisseld door glittermonden voor uitzonderlijke gelegenheden. Voor lente zomer 2020 zien we een meer evenwichtig beeld. We gaan nog steeds voor natuurlijke monden, maar op z’n tijd wagen we ons ook weer aan klassieke maar o zo sensuele retro rode monden.

We zetten de meest opvallende lippenstift trends voor lente zomer 2020 even voor je op een rijtje:

Natuurlijke monden

Natuurlijke lippenstift kleurtjes: huidskleurig, zachtroze, bleekroze, zachtrood, en met een natuurlijke textuur.

Retro rood

Retro rode perfecte monden! Retro rode matte lippenstift is hot. En moeilijk om aan te brengen, maar zeker de moeite waard. Klik hier om meer over deze make-up trend te lezen.

Donkerrode lippenstift

Donkerrode lippen. Donkerrode, bijna zwarte lippenstift is een andere trend, geïntroduceerd door Max Mara. Met deze kleur is het – net zoals met alle andere donkere lipstick kleuren – uitkijken want ze maken je lippen optisch smaller en je tanden minder wit. Maar spannend is deze kleur wel!

Chewing gum gloss lipjes

Roze gloss lipjes. Denk aan chewing gum kleurtjes. Roze en gloss gaan we het komende seizoen (lente zomer 2020) weer veel zien!

Gouden mondjes

Uitzonderlijke lippenstift trend: goud! Gouden mondjes zijn dit jaar ook van de partij. Ze doen het heel goed in een natuurlijk opgemaakt gezicht.

Bicolor lips

Top trend: bicolor lips! Een glossy rode onderlip en een glossy rozerode bovenlip. We zagen het bij Vivetta. Het laat maar weer eens zien dat er geen regels zijn, ook niet in de make-up, en dat we volop mogen experimenteren. Doe je best!

Charlotte Mesman voor Trendystyle