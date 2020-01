Deze make-up look voor lente zomer 2020 bevat ‘klassiekers’ maar is ook ongelooflijk vernieuwend. Retro matte lippenstift en zeep wenkbrauwen. Zie jij het voor je?

Jarenlang moesten we in de mode en make-up vooral mixen, en stuitten we op de meest onmogelijke (soms zelfs foeilelijke maar tegelijkertijd o zo trendy) combinaties. Maar natuurlijk kwam er een ommezwaai. Zo gaat dat altijd met trends, of het nu om mode of make-up gaat. Langzaam maar zeker zijn we weer gaan matchen. Op de catwalks hebben tassen en schoenen weer dezelfde kleur, en soms zelfs hetzelfde patroontje als de outfit zelf. Ook in de make-up gaan we weer matchen. Zo laten de allernieuwste make-up trends voor lente zomer 2020 bijvoorbeeld een comeback zien van de klassieke maar o zo sensuele combinatie bloedrode lippenstift / bloedrode nagellak.

Een voorbeeld van een wel zeer geslaagde combinatie van intens rode lippen en nagels zagen we backstage bij de modeshow van Moschino voor lente zomer 2020. In het video interview hieronder vertelt make-up artist Kabuki meer over deze make-up look. Kabuki creëerde samen met het team van MAC de make-up look voor de Moschino show. Bekijk de video maar eens. Het interview is echt de moeite waard!



De modecollectie van Moschino voor lente zomer 2020 is geïnspireerd door Picasso. Daarom koos Kabuki voor een minimalistische maar heel sterke look. Tegen de achtergrond van een bijna geheel geüniformeerde huid van de modellen (de huid was als het ware het doek, het canvas) ‘schilderde’ hij intense rode lippen. Die rode lippen werden gecombineerd met bloedrode nagels. Hiermee hebben we direct twee van de allermoeilijkste make-up technieken te pakken. Want oh wee, als je met rood aan de slag gaat. Elk foutje is zichtbaar! Je moet er echt alle tijd voor uittrekken om een perfecte rode mond neer te zetten. Hetzelfde geldt voor perfect gelakte rode nagels.

Voor een rode mond zoals bij Moschino gebruik je een retro rode matte lippenstift. Verder heb je een flinke dosis geduld nodig. Trek er echt tien à twintig minuten voor uit om je mond te ‘schilderen’. Voor je nagels gebruik je een helrode nagellak. Nail artist Antonio Sacripante gaf ons handige tips mee om je nagels perfect rood te lakken: 1. neem niet teveel lak op je kwastje, 2. trek eerst een baan over het midden van je nagel, 3. trek dan twee banen aan de zijkant van je nagel. Niet minder, maar zeker niet meer!

Een ander interessant detail in de make-up look bij Moschino is de eyeliner die de vorm van een ‘blaadje’ heeft waardoor de ogen met een minimum aan product heel groot lijken. Kabuki trok met een vloeibare eyeliner een uiterst smal lijntje langs de bovenste wimpers en daarna een eveneens smal lijntje onder het oog (niet vlak langs de wimpers maar iets verder naar beneden). Zie de make-up foto’s hieronder.

Tot slot verdienen ook de wenkbrauwen de aandacht. De wenkbrauwen bij Moschino zijn een voorbeeld van de zogenaamde soap brows (zeep wenkbrauwen) die tegenwoordig helemaal trendy zijn. Op de met zeep bewerkte wenkbrauwen heeft Kabuki bovendien wat wenkbrauwproduct aangebracht zodat je heel sterke, artistieke wenkbrauwen krijgt. In het video interview op deze pagina legt Kabuki het allemaal haarfijn uit.

Dit is echt één van de meest inspirerende make-up look die we sinds tijden backstage bij de shows zijn tegengekomen. Bekijk de foto’s maar eens. We hopen dat jij er ook energie van krijgt om eens flink te gaan experimenteren met rode lippenstift, rode nagellak of misschien wel zeep wenkbrauwen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE