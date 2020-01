Eén van de beste aankopen in het vroege voorjaar is een nieuwe broek, juist omdat je die al vroeg in het seizoen aankunt. En dus hier de allernieuwste broekentrends voor voorjaar 2020.

De (lange) broeken voor lente zomer 2020 zijn overwegend wijd. Strakke broekjes zijn er ook dit seizoen niet (echt) bij. Comfortabel, wijd en chic zijn de sleutelwoorden. Veel broeken kun je in het vroege voorjaar (of nu) al aan. Wij lichten de meest draagbare maar trendy modelletjes voor je uit.

Broeken in lak of kunstleer

Kunstleren broeken zijn een huge trend voor lente zomer 2020. Deze broeken kun je direct aan en beschermen je bovendien tegen regen en wind. Het meest coole model is de cargobroek (in kunstleer natuurlijk). Beperk je niet tot zwart maar kijk ook eens bij de andere kleurtjes. Chocoladebruin, karamel, toffee… Te gek met de wintertruien en sweaters die je nog in de kast hebt hangen. Super eigentijds met een top in hetzelfde materiaal (kunstleer).

Masculiene snitten

Wijde broeken met een masculiene uitstraling en ultralange pijpen doen het supergoed onder de blazers die we het afgelopen seizoen weer volop zijn gaan dragen. Ook deze broeken laten zich gemakkelijk combineren. Verruil het gebruikelijke zwart eens voor donkerblauw. Blauw is dé kleur voor 2020.

Casual chic met rijgkoord

De sportswear invloeden zijn op hun retour maar broeken met rijgkoorden doen ook dit seizoen mee. Draag ze met een blazer voor een nonchalante maar elegante look.

Jaren ’70 broeken

De jaren ’70 blijven de mode beïnvloeden. Ook de modecollecties voor lente zomer 2020 laten een oplaaiing van deze mythische jaren zien. En dus gaan we weer broeken met wijd uitlopende pijpen dragen. In het vroege seizoen draag je ze met een paar coole boots.

Bandplooibroeken

Bandplooibroeken met een hoge taille en taps toelopende broekspijpen zijn reuze chic en heel geschikt voor naar kantoor. Draag ze met een lange blazer en een overhemd met grote zakken voor een up-to-date modelook.

De nieuwigheid van het seizoen: schoenen over je broek! (Dit had je nooit kunnen raden!)

Het is je vast al opgevallen: het komende seizoen gaan we sandalen met bandjes óver onze (wijde) broeken dragen (scroll nog maar eens naar boven). De bandjes binden de pijpen rond de enkels bijeen. Is het nog te vroeg voor sandalen, dan kun je hetzelfde effect bereiken door losse bandjes rond je enkels te knopen. Grappig genoeg doet het effect een beetje denken aan de broekklemmen die wij in Nederland op de fiets gebruiken!

TRENDYSTYLE