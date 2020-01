10 Streetstyle looks om je door te laten inspireren voor jouw nieuwe voorjaarslook (ook al is het nog hartje winter). Tips en tricks om je winterlook op te vrolijken volgens de allernieuwste modetrends.

Januari en februari zijn maanden waarin de fashionista’s (en wij gewone stervelingen) het qua mode een beetje moeilijk hebben. Aan de ene kant hebben we enorm veel zin in het voorjaar, aan de andere kant is de winter eigenlijk nog maar net begonnen. Om het allemaal nog ingewikkelder te maken, worden we in de winkels al geconfronteerd met de nieuwe voorjaarscollecties. Wat nu?

Zelfs de fashionista’s lijken op twee benen te hinken. Als je het modepubliek bij de Milan Fashion Week (herenshows) bekijkt, dan zie je een mix van (warme) winterlooks en nieuwe voorjaarslooks. Sommige peopletjes kleden zich op het winterweer; andere trotseren de kou en gaan voor lente-achtige looks volgens de allernieuwste modetrends.

In ieder geval lijkt iedereen, jong en oud, vooral enorm veel zin te hebben in kleur. Blauw en rood zijn kleuren die veel zien terugkomen. Ook beige tinten en pastelkleurige bloemenprints zijn goed vertegenwoordigd. Verder kiezen veel fashionista’s al voor de blauwwitte strepenpatronen die we het komende seizoen veel gaan zien. Een enkeling vertoont zich in het total white, iets waar je tegenwoordig ook hartje winter goed mee wegkunt. Al met al zijn er toch wel dingen die je kunt doen om je winterlook al een voorjaarstouch mee te geven. We zetten de mode ideeën die wij van de streetstyle looks die je op deze pagina vindt, voor je op een rijtje:

Draag een blouse met grote blauwwitte streep onder een wintertrui of blazer voor een frisse en nieuwe modelook. Als alternatief kun je aan een lichtblauwe blouse (overhemd) denken (kijk ook eens bij hem in de kast). Voeg vrolijke roodgekleurde elementen aan je winterlook toe. Bijvoorbeeld rode schoenen, een rode tas, maar ook een felrode lippenstift of felrode nagellak. Van rood word je blij.

Ga voor lichte, natuurlijke tinten als beige. Ook het lichtgekleurde spijkergoed dat in de nieuwe voorjaarscollecties te vinden is, kun je nu al aan. Klik hier voor de allernieuwste denim trends 2020.

Speur in je garderobe naar pastelkleurige kledingstukken en verwerk ze in je winteroutfit.

Mix bloemenpatronen met kleine-ruitjespatronen voor een up-to-date look. Draag laag over laag om de winterkou te trotseren.

Trakteer jezelf op een paar spannende afzaklaarzen volgens de allernieuwste mode. Je kunt ze direct aan!

Verruil je enkellaarsjes voor hooggehakte schoenen en draag die met wollen kousen (bijvoorbeeld onder een lage rok).

Bekijk de streetstyle looks maar eens en ga dan zelf aan de slag.

TRENDYSTYLE