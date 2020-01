Spijkergoed trends lente zomer 2020. Wordt dit jouw nieuwe jeans (outfit)?

Spijkergoed is hot! We gaan het nieuwe seizoen van start met zachte, frisse denim kleuren. Een hot item is de spijkerbermuda; spijkerbroeken komen in verschilende modellen. Ontdek de allernieuwste jeans trends voor lente zomer 2020.

Overbodig te zeggen dat we ook in lente en zomer 2020 weer heerlijk veel spijkergoed gaan dragen. Zoals altijd ziet het er nét weer even anders uit dan de afgelopen seizoenen. Zo gaan we de komende lente vooral spijkergoed in lichte tinten zien. De ‘oversize’ trend die de mode domineert, zet ook qua spijkergoed door, maar een strak modelletje mag op z’n tijd. Dat laat het modehuis Dsquared2 zien. Maar laten we niet op de dingen vooruit lopen. Hieronder vind je de allernieuwste jeans trends voor lente zomer 2020 op een rijtje.

Lichte tinten, middenblauw met vintage effect plus alle kleuren van de regenboog :-)

We gaan het nieuwe seizoen van start met lieflijke denimkleuren zoals lichtblauw, hemelsblauw en zachtgrijs. Deze frisse tinten accentueer je maximaal door je spijkergoed te combineren met kraakhelder wit katoen en items in blauwwitte strepen. Je combinaties moeten beelden van schaapjeswolkenluchten boven grasgroene weiden bij je oproepen. Of van fris wasgoed dat wappert in de voorjaarsbries. Dat is de feeling van het spijkergoed voor de komende maanden.

Overigens is het niet zo dat we alleen maar lichtblauw of zachtgrijs spijkergoed gaan dragen. De modecollecties voor lente zomer 2020 hebben qua denimkleuren nog veel meer te bieden. Bij Isabel Marant in Parijs bijvoorbeeld zagen we een heel scala aan kleuren voorbij komen: wit, beige, meloenijs-oranje, framboosroze, smaragdgroen, middengrijs, en tot slot ook donkerblauwe denim. Bij Céline (ontworpen door Hedi Slimane) zagen we middenblauwe tinten met vintage effecten in typische jaren ’70 stijl.

Tie-dye en patchwork

De revival van de jaren ’70 in de mode voor lente en zomer 2020 leidt vanzelfsprekend ook tot tie-dye technieken en patchwork denim. Overigens wordt deze technieken steeds geraffineerder toegepast. Bij Dior bijvoorbeeld zagen we denim outfits met tie-dye ‘vlekken’ in zachtgrijs en donkerblauw.

Denim op/over denim

Al sinds jaar en dag dragen we spijkergoed op spijkergoed. Voor lente zomer 2020 gaan we vooral veel broekpakken in jeans zien waarbij het jasje de vorm van een blazer aanneemt.

Geraffineerde spijkerjasjes

Behalve blazers in spijkergoed gaan we ook blousonjasjes en jasjes met een haute couture snit en power schouders in spijkergoed dragen. Ook zomerjassen in spijkergoed doen mee. In de modecollecties waarin jaren ’70 de overhand hebben (zoals bij Céline) zagen we ook kleine, stoere spijkerjacks.

Jeans in verschillende soorten modellen

De modellen spijkerbroeken voor lente zomer 2020 lopen uiteen van vrij wijd (ook rond de heupen) met hoge taille tot jaren ’70 jeans met wijd uitlopende pijpen. Strakke spijkerbroeken zijn niet echt dé trend maar op de catwalk van Dsquared2, een modehuis dat bekend staat om zijn (strakke) jeans, zagen we dit soort broekjes toch (nog) voorbijkomen. Strak mag dus echt wel!

Lange spijkerrokken

Een must-have item voor lente zomer 2020 is de lange spijkerrok. Ook die komt in verschillende varianten: van rechte rokken met hoge splitten en jaren ’70 modellen met stroken. Bij fris weer draag je ze met pittige hoge laarzen. Is de split je té hoog, draag dan een rok onder je spijkerrok! Hiermee geef je spijkerrok een nieuwe twist mee.

Spijkerbermuda’s

Een nieuwkomer in denim land (voor zover je in de mode van ‘nieuw’ kunt spreken), is de spijkerbermuda. Toonaangevende modehuizen waagden zich aan dit item. Zo showde Chanel rechte spijkerbermuda’s toto op de knie. Bij Céline zagen we jaren ’70 spijkerbroekrokken. En Saint Laurent koos voor knielange strakke spijkerbroekjes.

Spijkershorts shorter dan short!

Wees maar niet bang: je hoeft je spijkershorts niet op te geven! Isabel Marant bijvoorbeeld stuurde verschillende korte spijkerbroekjes de catwalk op. Alhoewel, ‘kort’ is misschien niet het juiste woord. De broekjes waren MEGAkort en waren ongelooflijk hoog opgesneden!

Charlotte Mesman voor Trendystyle