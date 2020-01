Schoenentrends lente zomer 2020. Woow! Zo zien de allernieuwste schoenen eruit!

De schoenentrends voor lente zomer 2020 zijn op minst zachtst gezegd intrigerend. Het Italiaanse modehuis Bottega Veneta verraste de modewereld vorig jaar met schoenen met vierkante neuzen. Deze trend werd direct door fashionista’s en andere modehuizen opgepakt. En ook voor lente zomer 2020 borduren we erop voort. Niet iedereen zal de charme ervan inzien, maar gelukkig is er meer onder de zon. We zetten de belangrijkste schoenentrends voor lente zomer 2020 voor je op een rijtje.

Vierkante schoenen 2.0

Schoenen met vierkante neuzen zijn dé trend, we noemden ze al. Voor lente zomer 2020 ondergaan ze wat lichte veranderingen. Zo wordt de schoen in de lengte ‘opgerekt’ en ietwat toegespitst waardoor de vierkante neus smaller is. De schoenen zijn eruit als lange, slanke muiltjes. Ze komen in alle mogelijke kleuren en gelden als supertrendy.

Zomerlaarzen. Van chic tot slouchy

Hoge laarzen zijn momenteel een superhit. Ook het komende seizoen gaan we ze dragen. De schachten zijn recht of zakken af. Het is maar waar je zin in hebt. Ook enkellaarsjes zijn van de partij. Combat boots gaan we nog steeds zien, maar veel enkellaarsjes zijn creatiever. Ze hebben artistieke hakken en vrolijke kleuren.

Foeilelijk :-)

F*&^cking ugly, fugly, is nog steeds een trend, zeker als het op sandalen aankomt. Herinner je de badslippers van vorig jaar zomer nog? Daar gaan we dit jaar weer mee aan de slag. Hoe lomper, hoe leuker. Foeilelijk maar supercool. Neem nu de sandaalsneaker… (zie de foto hierboven). By the way, sneakers blijven we natuurlijk gewoon dragen!

Slingback loafers

Slingback loafers, een mondvol Engels voor instappers met enkelbandjes, zijn dit seizoen trendy. Je draagt ze met ragfijne kousen.

Platform schoenen en sandalen

Sleehakken en platform schoenen blijven in het modebeeld opduiken. Ze lopen heerlijk en geven je welkome extra centimeters, maar wees je ervan bewust dat veel mannen ze… haten!

Mary Janes

De schoolmeisjesschoen bij uitstek maakt een comeback. Voor lente zomer 2020 krijgen de Mary Janes een puntig neusje en een creatieve look. Ze komen in verschillende kleuren, ze krijgen een hoge hak, soms zelfs vertonen ze vlechtwerk.

Vlechtwerk

Hiermee komen we op de gevlochten schoenen. Vlechtwerk is ook dit seizoen een trend (ook deze trend werd gelanceerd door Bottega Veneta). Behalve gevlochten schoenen gaan we ook gevlochten tassen zien.

Strikken

Een ander detail dat de schoenen voor lente en zomer 2020 siert, is de strik! Vrolijk, gracieus en soms zelfs hilarisch.

Sandaaltjes & co. met bandjes

Tot slot noemen we de vele schoenen (waaronder veel hooggehakte sandaaltjes) met banden die we om de enkels maar vooral ook om wijde broeken dragen! ‘Schoenen over je broek’ is een huge trend voor lente zomer 2020.

Bekijk de schoenenfoto’s op deze pagina maar eens. Wie de schoen past, trekt ‘m aan!

Charlotte Mesman voor Trendystyle