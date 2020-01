Leg je vloeibare eyeliner even weg en experimenteer met een zacht zwart kohlpotlood (zoals in de jaren ’80). Verwelkom het voorjaar met zwoele smokey eyes.

Soms roest je vast in een beautyritueel. Je maakt je elke dag op dezelfde manier op. Omdat het gemakkelijk is. En omdat je weinig tijd hebt om te experimenteren. Vandaag hebben we een eenvoudige maar heel zwoele make-up look voor je om je eigen look een boost te geven. Je hebt er maar één product voor nodig: een zacht kohlpotlood. Daarmee ga je zwoele smokey eyes maken.

Trek een dikke lijn over langs je bovenste en onderste wimpers en vervaag die met een make-up kwastje over je bovenste oogleden en ook een beetje onder je ogen. Laat de waterlijn van je ogen onopgemaakt. Hierdoor lijken je ogen groter. Maar het allerbelangrijkste – het geheim van deze make-up look – is dat je de kohl vooral ook TUSSEN JE WIMPERS aanbrengt. Boven en onder.

Om je oogopslag extra intens te maken, bracht make-up artist Lloyd Simmonds die deze look creëerde, ook nog een antracietkleurige gloss op de bovenste oogleden aan. Dit is een optie. Maak je oogmake-up af met zwarte mascara.

Verder maak je je huid fris en mooi op met een vloeibare foundation die je niet op de huid ziet liggen. Lloyd Simmonds trekt hier altijd veel tijd voor uit. Hij gaat er echt voor zitten en werkt steeds, waar nodig, kleine, heel kleine hoeveelheden product in de huid.

Wees verder niet te gul met blush, maar ga voor een heel lichte, bijna onzichtbare sculpting. De wenkbrauwen moeten verzorgd zijn. Volg de natuurlijke lijn van je wenkbrauwen. Op je mond doe je wat lippenbalsem en klaar ben je.

Bekijk de foto’s van deze make-up look (voor de modeshow van Genny voor lente zomer 2020) maar eens en ga dan zelf aan de slag.

