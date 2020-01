De wenkbrauwen obsessie van de afgelopen jaren is over zijn piek heen. Dat betekent niet dat we niets meer aan onze wenkbrauwen doen. De allernieuwste wenkbrauw trends zijn inspirerend! Lees onze tips en trucjes.

Jarenlang waren we in de ban van de wenkbrauwen van Cara Delevingne. We hadden ik-weet-niet-wat over voor stoere, volle wenkbrauwen als het topmodel. Brow bars schoten als paddenstoelen uit grond. Het was ‘all about brows’. Tegenwoordig staan we er wat volwassener tegenover. Wenkbrauwen zijn nog steeds belangrijk, maar de wenkbrauw trends voor lente zomer 2020 laten een evenwichtiger beeld zien.

Minder dramatisch

De wenkbrauwen voor lente zomer 2020 zijn natuurlijker dan die van de afgelopen jaren. Net zoals we in de kapseltrends de textuur van ons haar respecteren (als je van jezelf krullend haar hebt, ga je voor krullen; heb je steil haar, dan accentueer je die karakteristieke eigenschap van je haar), zo respecteren we de natuurlijke vorm en textuur van onze wenkbrauwen. We gaan ze dus niet meer bij-shapen of zwaar intekenen. We mogen ook weer wat losse haartjes her en der zien (de virgin brow, weet je nog?). Natuurlijk gaan we nog steeds aan de slag met wenkbrauwpotlood of -poeder maar daardoor heen moet altijd nog wat huid te zien zijn.

Tip: laat je wenkbrauwen groeien en respecteer je eigen, natuurlijke vorm.

De bijna-monobrauw

Aan de ene kant gaan we dus minder dramatische wenkbrauwen zien. We forceren onze wenkbrauwen niet meer in een volle, brede en vrij masculiene vorm. Heb je wat fijnere wenkbrauwen, dan is dat helemaal goed. Houden zo! Heb je aan de andere kant vrij zware wenkbrauwen die ook nog eens dicht bij elkaar staan, weersta dan de neiging om afstand tussen je beide wenkbrauwen te groot te maken. Een monobrauw is natuurlijk niet de bedoeling maar de aanzet van je wenkbrauwen mag wel wat zachter zijn. Laat richting je neus maar eens wat meer haartjes staan.

Natuurlijke wenkbrauwkleuren

Eigenlijk zijn we de afgelopen jaren qua wenkbrauwkleuren allemaal wat donkerder gegaan. Ga dit maar eens bij jezelf na. Het was eigenlijk onvermijdelijk. Zwaar, vol en donker was immers de trend. Maar nu mogen de haartjes weer wat lichter zijn. Ga terug naar je eigen kleur of stem de wenkbrauwkleur af op je eigen haarkleur. Combineer bijvoorbeeld blond haar met blonde wenkbrauwen.

Omhoog gekamde wenkbrauwen

Afgelopen winter zagen we vooral veel omhoog gekamde wenkbrauwen. De haartjes die meestal een beetje schuin groeien, werden recht omhoog geborsteld. Dat zorgt voor een grappige, bijna een beetje verbaasde uitdrukking. Dit soort wenkbrauwen gaan voor we voor lente en zomer 2020 ook nog zien. Het is erg leuk om met dit soort wenkbrauwen te experimenteren. Borstel ze omhoog en fixeer ze met een wenkbrauwgel.

Tip: gebruik zeep in plaats van wenkbrauwgel

Soap brows zijn al een paar jaar een trend. Het gaat hier niet om de vorm maar om de techniek. Zeep is ideaal om omhoog gekamde wenkbrauwen mee te fixeren. Maak een stuk zeep (liefst niet te crèmeachtig) nat, strijk er met je wenkbrauwborsteltje over en borstel je wenkbrauwhaartjes omhoog.

Wet look wenkbrauwen

Het kon niet uitblijven… Nu de haartrends weer volop in het teken van wetlook kapsels staan, gaan we natuurlijk ook voor wetlook wenkbrauwen. Het gaat dus wederom niet om de vorm, maar om de textuur. Voor wetlook wenkbrauwen gebruik je een gloss of wetgel. Breng het product nooit direct op je wenkbrauwen aan maar gebruik altijd een borsteltje om te doseren (en te voorkomen dat er product in je ogen komt).

Charlotte Mesman voor Trendystyle