Alsof je als een zeemeermin uit de zee oprijst. Of alsof je poseert als Venus op haar parelschelp. Dit wet look kapsel is om spontaan verliefd op (van) te worden.

Backstage bij de modeshow van Alexandra Moura voor zomer 2020 in Milaan zagen we zwoele wet look kapsels. De hair stylisten waren flink met de wet gel in de weer gegaan en hadden de haarlokken van de modellen over de hele lengte met het product bewerkt. Hierdoor zag het haar er bijna nat uit. Alsof de modellen zo uit de zilte zee kwamen zetten. Alsof het zwoele zeemeerminnen of misschien wel zeegodinnen waren!

Vervolgens hadden de hair stylisten een zijscheiding in het haar gemaakt en een deel van het haar over het voorhoofd naar de andere kant van het hoofd gebracht. Bij sommige modellen was een lange haarlok ook nog eens om de hals gedrapeerd, als een soort halsketting. Hierdoor leek het kapsel wel verdacht veel op de haardracht van Botticelli’s Venus. Op dat schilderij waarop Venus in al haar schoonheid op een zeeschelp poseert, wuift het haar van de godin wulps één kant op en bedekt het deels haar hals en decolleté.

Het leuke was dat de zwoele kapseltjes bij deze modeshow heel aanstekelijk werkten. Het was duidelijk te zien dat de modellen zich er mooi en aantrekkelijk bij voelden. Twee modellen, duidelijk verliefd, kusten elkaar voor de camera. Ook andere modellen keken met een zwoele blik in ons objectief. De atmosfeer was vrolijk en bruisend. De kapseltjes hadden echt een opmerkelijke uitwerking. Het zijn dan ook echt kapseltjes om verliefd op (van) te worden!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en ga dan zelf met de wet gel aan de slag. Gebruik je vingers en/of de punt van een kam om het slierterige effect te creëren. Dit kapsel is supercool voor een avondje stappen. Het is ook ideaal om een bad hair day te lijf te gaan of om te verdoezelen dat je niet aan haar wassen bent toegekomen. Vind je het een beetje té opvallend voor overdag dan kun je dit wet look kapseltjes losjes samenbinden in een slordige paardenstaart of een paar knotjes.

Wetlook kapsels zijn overigens dé haartrend voor lente zomer 2020. Klik hier om nog meer afbeeldingen van wetlook kapsels te bekijken.

Charlotte Mesman voor Trendystyle