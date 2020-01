Grote ruiten, kleine ruitjes, bloemetjespatronen en frisse blauwwitte strepen. Al deze elementen kwamen regelrecht uit de Prada Resort collectie voor voorjaar 2020. Daarnaast zagen we natuurlijk ook vrije (niet-Prada) interpretaties, zoals animalier prints, klassieke grijze mantels en leren winterjassen. Met deze streetstyle foto’s krijg je alvast een beeld van de allernieuwste lentemode.

Met veel items kun je nu al aan de slag. Neem nu die ruitjes en blauwwitte strepen. Deze patronen kun je nu al aan. Nu de dagen lengen, is het fijn om weer wat frissere en lichtere kleuren te dragen. Misschien durf je het zelfs aan om een paar hooggehakte schoenen met dikke sokken te dragen, zoals de fashionista’s dat deden. Een goed alternatief zijn hoge laarzen (zie de foto’s). Ben je al echt in voor lichte kleuren, kies dan voor witte laarzen.

Rood is ook een kleur die we de fashionista’s bij deze fashionshow zagen dragen, vaak in de vorm van accessoires. Rode schoenen, rode laarzen, een rode tas, een rood coltruitje. Rood voegt een vrolijke noot aan je outfit toe. Een grijze winterjas krijgt opeens power als je er een rode tas bij haalt.

Verder zagen we natuurlijk de nodige microtasjes die inmiddels een enorme trend zijn geworden. Tegenwoordig is het bovendien cool om je tas – of die nu micro of van normaal formaat is – overdwars te dragen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en geef jouw winterlook een frisse, voorjaarstwist mee.

