We durven er iets voor te verwedden dat modellen met korte kapsels backstage bij de Fendi show voor zomer 2020 met enige weemoed aan hun eens lange lokken terugdachten. Hun korte hoofden kwamen niet in aanmerking voor de superleuke kapsels die top hair stylist Sam McKnight voor de meisjes met lang haar had bedacht, namelijk chaotische en blij opsteekkapsels met een lange dansende paardenstaart of twee grappige knotjes boven op het hoofd.

Het fijne van deze kapseltjes is dat je ze thuis gemakkelijk kunt nadoen. Want, zo zei Mc Knight, het moet er allemaal uitzien alsof de modellen zelf hun haar hebben gedaan. Dat mag dan wel zo zijn maar Fendi’s opsteekkapsels zijn tegelijkertijd ook superflatterend. Kaia Gerber, Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner… ze waren mooier dan ooit! De ondeugende babyhaartjes rond het gezicht en aan de paardenstaarten en knotten ontsnapte lokken gaven de meisjes een zachte, jonge en supertrendy uitstraling. Waar wacht je nog op? Ga zelf ook met zo’n kapsel aan de slag!

Het eerste wat je doet, is een mousse op je haar aanbrengen en het losjes föhnen zodat er lekker veel volume in je haar zit. Kies dan voor een hoge paardenstaart of voor twee knotjes. Wat je ook doet, doe het asymmetrisch. Maak de paardenstaart niet bovenop je hoofd maar zet ‘m lichtjes opzij. En trek geen kaarsrechte scheiding als je voor twee knotjes kiest maar laat het allemaal heel rommelig en trek vooral veel lokjes los.

Haal er dan een enorme zonnebril bij – zo’n absurd groot model waardoor je een klein meisje met moeders zonnebril lijkt – en je hebt de look!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en bind je haar dan samen in een vrolijk opsteekkapsel.

TRENDYSTYLE