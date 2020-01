Vandaag zetten we de nieuwste tassentrends voor lente zomer 2020 voor je op een rijtje. Let vooral op de laatste trend. Zie jij hem ook aankomen?

Vrouwen en tassen zijn onafscheidelijk. We sjouwen er praktisch de hele dag mee. En dus kun je er maar beter eentje kiezen waar je blij van wordt! We zetten de tassentrends voor lente zomer 2020 op een rijtje. Om je door te laten inspireren! Het fijne is bovendien dat je er gelijk, weer of geen weer, mee kunt pronken!

Overigens hoef je niet per se in de buidel te tasten om ‘in trend’ te zijn, want verschillende tassentrends van vorig seizoen zien we ook voor zomer 2020 terug. Zoals altijd is de mode een evolutie, een proces, en borduren de modeontwerpers op modetrends van de vorige seizoenen voort.

Ben je klaar voor? Hier komen de allernieuwste tassentrends voor lente zomer 2020. Let vooral even op de laatste trend! Zie jij ‘m ook aankomen?

Jaren ’70

Tot onze verrassing gaan we voor lente zomer 2020 weer jaren ’70 invloeden zien. In de mode maar vooral ook qua tassentrends. Dit vertaalt zich in (zogenaamde) handgemaakte tassen met haaksels, in tassen in natuurlijke materialen die heel ‘bio’ of ‘eco’ aandoen, maar ook in tie-dye motiefjes en psychedelische fantasieën.

Polstassen

Van ceintuurtassen kijken we allang niet meer op, microtasjes aan je laarzen zagen we vorig seizoen al op de catwalk… en dit seizoen dragen we microtasjes ook bij wijze van kettingen en polsbanden. Vooral de ‘polstassen’ zijn een nieuwigheid. Ze zien eruit als leren bandjes met daarop een microtasje. Een variant op dit thema is de armbandtas waarbij de ketting van de tas een armband wordt (of andersom).

Postbode stijl

Een andere trend die al in de lucht hing, zijn de tassen die je overdwars over je schouder draagt. Eerst deden we dat alleen met sportieve heuptassen (overigens is het nog steeds een trend om een sportieve heuptas overdwars te dragen) maar nu gaan we dat ook met uiterst chique en geraffineerde tassen doen.

Blend-in (ton-sur-ton)

Onze grootmoeders (of overgrootmoeders) kunnen trots op ons zijn. Het komende seizoen gaan we onze tas weer matchen met onze schoenen en zelfs met onze outfit. Een tas in dezelfde fantasie als je jurk is weer helemaal ‘up-to-date’.

Buideltassen (bucket bags)

Een tas die we al een paar seizoenen zien, is de buideltas, in het Engels wel ‘bucket bag’ (zou het iets te maken hebben met de ‘bucket hat’, een andere topper voor zomer 2020?). Ook dit seizoen is-ie ‘hot’ en komt-ie in alle mogelijke versies en maten (van micro tot macro).

Ceintuurtassen

Ook ceintuurtassen blijven een grote favoriet. Ze zijn fantasierijker dan ooit. Keuze te over. Alles mag.

Microtasjes

Herinner je je het microtasje van Jaquemus nog? Vast wel want het is nu overal te zien. Steeds meer modeontwerpers komen met minuscule tasjes. Je draagt ze in combinatie met een ‘echte’ tasje, je draagt ze om je nek of ze bungelen aan je ‘hoofdtas’. Ze komen in alle mogelijke versies. Er zijn nu zelfs micro-buideltasjes!

Geen tweelingen maar zusjes

De ‘double bag’ tas blijft doorzetten. Dit seizoen zijn de tassen geen ‘tweelingen’ meer maar ‘zusjes’. In plaats van twee identieke tassen dragen we twee verschillende tassen in dezelfde stijl en kleur.

Opengewerkt en doorgestikt

De bewerkingen van het leer zijn ook steeds geraffineerder. Steeds vaker zien we opengewerkt leer, ook voor tassen. Ook de allerlaatste trend in tassenland – doorgestikte tassen – zet bovendien dit seizoen door. Deze geraffineerde bewerkingen verlenen de tassen een superchique allure.

Ronde tassen

Een andere trend die we van vorig seizoen meenemen, zijn de cirkelvormige of ronde tassen.

Last but not least: vintage tassen! (Zie jij deze trend ook aankomen?)

Zoals je ziet, zijn er veel, heel veel tassentrends die we van de vorige seizoenen meenemen en dat is goed nieuws want jouw aankoop van toen is dus nog steeds helemaal up-to-date. De echte nieuwigheden (voor zover je in de mode van nieuwigheden kunt spreken want altijd weer grijpen we terug op het verleden) zijn de jaren ’70 invloeden en de polstasjes. Dierenprints zijn volgens ons een beetje op z’n retour; ruitjestassen zijn daarentegen helemaal in opkomst. Een trend die je in de gaten moeten hebben, is die van de vintage tassen. Of het nu om nieuwe exemplaren met een retro uitstraling gaat, of om originele vintage tassen, dit is een tassen trend die de komende tijd wel eens heel HUGE zou kunnen gaan worden.

