Kapsel trends 2020 en kapselfoto's

Wat worden de kapsel trends voor 2020? Hoe gaan we ons haar dragen? Laten we alvast een tipje van de sluier oplichten.

Trends hangen altijd eerst een tijdje in de lucht voordat ze neerslaan. Dat geldt ook voor kapsel trends. Wil je ze tijdig zien aankomen, dan moet je goed op de voortekens letten. Die zijn vooral tijdens de modeweken te bespeuren.

Zo kan het geen toeval zijn dat Kaia Gerber, dochter van topmodel Cindy Crawford, kort nadat ze haar achttiende verjaardag had gevierd de schaar in haar lange lokken liet zetten en voor een bob kapsel ging. De eer viel te beurt aan de Italiaanse top hair stylist Guido Palau. Volgens Palau is Kaia geheel niet gehecht aan haar lange lokken. Haar groeit immers. Waarom zou je er moeilijk over doen om het af te knippen? Palau vindt deze visie heel verfrissend.

Ook topmodel Bella Hadid houdt vast aan een bobkapsel. Bella maakte in het verleden wel wat uitstapjes richting lang haar maar als het erop aankomt, gaat ze toch weer voor een halflang kapsel. Ook komt ze steeds weer terug bij donkere kleur. Een chocoladebruin bobkapsel is inmiddels haar signatuur.

De verwachting is dat de bobkapsels van Kaia en Bella veel navolging zullen krijgen. Feit is dat we onder de fashion modellen steeds vaker halflange kapsels zien. Bloggers en fashionista’s zweren er al seizoenen lang bij. Met haar bobkapsel heeft Kaia deze kapseltrend weer nieuw leven ingeblazen.

Al met al verwachten we dat halflange kapsels en bobkapsels zoals die van Kaia Gerber en Bella Hadid ook in 2020 weer een belangrijke rol, zo niet de hoofdrol, zullen gaan spelen! Opvallend is overigens dat het eigenlijk heel eenvoudige kapseltjes zijn. Zoals je ziet, zijn deze bobkapsels recht afgeknipt. Verder draag je ze met een middenscheiding. Zo simpel!

Nu jij nog :-) Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens. Iets voor jou?

TRENDYSTYLE