13 Tips voor mooie lippen. Zo verzorg je je lippen

We hebben de neiging om onze lippen te verwaarlozen. Pas als er iets aan de hand is (velletjes, gebarsten lippen) komen we in actie. En dat is jammer. Lippen hebben verzorging nodig. De huid is delicaat en bevat geen talgkliertjes. Bij winterkou trekken de bloedvaatjes bovendien samen waardoor de lippen maar weinig voedingsstoffen krijgen. We moeten er daarom zuinig op zijn. Mooie lippen zijn bovendien heel aangenaam om naar te kijken. Niet voor niets smeren we er maar al te graag lippenstift op! Gelukkig bevatten veel lipsticks tegenwoordig ook verzorgende ingrediënten maar toch mag je daar niet al te zeer op vertrouwen. Je lippen moeten verzorgd en beschermd worden.

Hieronder vind je een aantal tips en adviezen voor de verzorging van je lippen. Zodat je altijd met mooie, gezonde en kusbare lippen voor de dag kunt komen!

#1 Je lippen zijn niet in staat om zich tegen de zon te beschermen en dat terwijl ze maar al te vaak aan de zon worden blootgesteld! Het is daarom des te belangrijker om ze goed te verzorgen en vooral te beschermen met een product met UV-factor. Waar je ook gaat (of het nu om een zonvakantie, een skivakantie of een middagje shoppen gaat), houd een lippenbalsem bij de hand.

#2 Bescherm je lippen bij extreme winterkou met een sjaal.

#3 Zoen niet met kapotte lippen, zeker niet als ze zonverbrand zijn. Je maakt het er alleen maar erger op en je kunt er littekens aan overhouden.

#4 Hydrateren is net zo belangrijk als beschermen. Vooral in de wintermaanden hebben je lippen het zwaar te verduren. Winterkou en de verwarming in huis drogen de kwetsbare huid van je lippen uit. Voorkom velletjes en kloofjes door je lippen soepel te houden met een lippenbalsem.

#5 Kies je lippenbalsem met zorg. Ga voor natuurlijke ingrediënten zoals kokosolie of sheaboter. Er bestaan tegenwoordig ook lippenbalsems met vitaminen. Kijk ook eens bij de lippenscrubs. Een goede lippenbalsem beschermt niet alleen maar moet ook verlichting geven aan droge of gesprongen lippen.

#6 Verzorg gesprongen lippen door ook ’s avonds voor het slapengaan een balsem aan te brengen. Een luchtbevochtiger kan ook helpen.

#7 Heb je eenmaal een lippenbalsem op je lippen aangebracht, kom er dan niet meer aan! Trek niet aan velletjes en lik niet aan je lippen. Je maakt het er alleen maar erger op.

#8 Drink veel water. Hydrateren is heel belangrijk, en dat doe je niet alleen met een lippenbalsem. Drink voldoende water zodat je lippen ook van binnenuit gehydrateerd worden.

#9 Eet gezond en gevarieerd. Zorg dat je voldoende vitaminen, antioxidanten en ‘goede’ vetten binnenkrijgt (zalm en avocado).

#10 Reinig je lippen voor het slapengaan met een mild product. Verwijder alle sporen van lippenstift en gebruik een vochtinbrengend product voor de nacht.

#11 Masseer je lippen met een voedende olie en met zachte draaiende bewegingen om de microcirculatie te stimuleren.

#12 Scrub je lippen regelmatig om de dode huidcellen te verwijderen. Doe dat met een specifieke lippenscrub of met een huisgemaakte scrub (bijvoorbeeld op basis van honing en suiker. Maar wees voorzichtig en wrijf nooit te hard!

#13 Houd altijd een lippenbalsem bij de hand. Raadpleeg je huisarts of apotheker in geval van langdurig gebarsten of pijnlijke lippen.

