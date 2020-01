IJskoud is het in deze dagen in Milaan. Maar de zon schijnt en de fashionista’s wagen zich aan de voorjaarsmode. Gisteren bij Fendi zetten ze de hun beste beentje voor en trakteerden ze ons op een eerste glimp van de nieuwste modetrends voor lente 2020.

Influencer Caro Daur trotseerde de winterkou (-3 graden) in een poederbeige broekpak met witte laarsjes. Opvallend waren vooral de mode accessoires: twee minibags (een supertrend!) aan goudkleurige kettinkjes en oorbellen die bijna even groot als de tasjes waren. Op haar neus balanceerde een grote zonnebril met lichtmetalen montuur en donkere glazen en in haar taille droeg ze een smal ceintuurtje. Haar haar had ze zoals gewoonlijk samengebonden in een staartje.

Caro Daur was niet de enige die voor lichte kleuren had gekozen. Het voorjaar (en de zon) hebben dit effect! Zo zagen we verschillende camelkleurige jassen en lichte voorjaarsfantasieën. Let ook op de Mary Janes (schoenen met bandje) op de streetstyle foto hieronder. Mary Janes zijn weer helemaal in de mode, maar dan wel in een moderne versie zoals met een puntige neus en in twee kleuren.

Heel mooi en actueel was het blauwe broekpak met grote witte stiksels (zie de streetstyle foto’s). Deze tint blauw gaan we in voorjaar en zomer 2020 nog heel veel zien. Het is een van de ‘hotste’ modekleuren voor het zomerseizoen.

Opvallend mooi ook was de groene (wederom een modekleur) jas die met lange blauwe oorbellen en een grote witte tas werd gedragen. Een vrij gewaagde combinatie omdat de items in deze look eigenlijk niet bij elkaar passen maar toch klopt het totaalplaatje wel.

De modelook op de laatste streetstyle foto is geheel in lijn met de trends voor winter 2020: een wijde zwartleren broek (zwartleer is een enorme modetrends voor dit seizoen) met combat boots, een stoere trui en dan weer – onverwachts – een vrij klassieke cameljas met een lichte teddy structuur.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

