Korte kapsels zijn altijd in beweging. Het is heel leuk om te zien hoe de haartrends zich ontwikkelen. In 2020 worden de zijkanten en de achterkant langer…

Eind september vorig jaar ontmoetten we backstage bij de modeshow van MSGM in Milaan het Belgische model Ilona Desmet. Ze viel ons op vanwege haar korte kapsel. Van voren had ze een heel korte pony, het haar aan de zijkanten was wat langer en ook de nek was bedekt. ‘Ik ben superblij met mijn korte kapsel,’ vertelde Ilona mij. ‘Ik wil nu de zijkanten en achterkant nog langer laten groeien.’

Gisteren zagen we het Belgische model met de grote blauwe ogen terug bij de mannenshow van MSGM waar zij als een van de weinige meisjes in mee liep. Natuurlijk was ik razend benieuwd naar haar kapseltje. Hieronder vind je de foto’s van het kapseltje van Ilona van vorig seizoen, en die van gisteren. Leg de kapselfoto’s maar eens naast elkaar en zoek de verschillen :-)

Korte kapsels vorig seizoen

Het kapsel van Ilona Desmet in september 2019:

Korte kapsels 2020

Het kapsel van Ilona Desmet in januari 2020:

Zoals Ilona al gezegd had, heeft ze haar haar aan de zijkanten en achterkant langer laten groeien. Vooral aan de zijkanten is het lang. De hair stylisten bij de show hadden het bovendien zo gestyled dat het een beetje wijduit stond, zoals de haartrends voor 2020 dat laten zien. Ook het haar in de nek was langer en het krulde heel nonchalant. Dat is het matje 3.0, ook helemaal conform de huidige haartrends. Tot slot was ook de pony langer dan in september. Nu raakt het haar zo ongeveer de wenkbrauwen terwijl de pony toen maar halverwege het voorhoofd kwam.

Het leuke van korte kapsels is juist dat proces, die evolutie die erin zit. Je gaat door allerlei fasen heen. Verder is Ilona’s kapsel een goed voorbeeld van de allernieuwste haartrend, zowel voor de dames als de heren, namelijk: de korte kapsels worden (iets) langer en laten vooral lange zijkanten en een lange achterkant (matje) zien. Het haar wordt bovendien minder strak gestyled. Nonchalante hoofden zijn de trend.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien inspireren ze jou tot een nieuw 2020-hoofd!

Door: Charlotte Mesman