Hoe vaak hebben we de afgelopen jaren de term ‘beach hair’ niet horen vallen. En zoutspray! Zon- en zeedoorstoofd haar was dé trend. Maar het komende seizoen…

De afgelopen jaren werd de zoutspray voor je haar helemaal hot. Iedereen heeft tegenwoordig wel een salt spray in het badkamerkastje staan. Je haar moest eruit alsof je net een dagje, misschien wel een week, op het strand had gelegen. Zoutig, gewild slordig, doordrongen van zon, zee en buitenlucht.

Voor lente en zomer 2020 pakken de hair stylisten het anders aan. Backstage bij de modeweken zagen we grofweg twee stijlen. Aan de ene kant kapsels met mooie en verzorgde slag of lichte krullen, aan de andere kant verfijnde wet looks. Met die wet looks blijven we aanhaken bij zon en zee. ‘We willen die look imiteren die je hebt als je oprijst uit de zee of het zwembad,’ legde een hair stylist ons uit. ‘Met nat en glad haar uit je gezicht, je weet vast wat ik bedoel.’

Met deze wet looks mag je het haarstylingsproduct dus weer op het haar zien liggen. Sterker nog, het is juist de bedoeling dat je ze ziet. Je haar moet er een beetje glanzend en nattig uitzien. En verder moet je de tanden van de kam erin zien staan. Dat staat wel zo modern. Voor dit soort looks gebruik je dan ook een vrij sterk haarstylingsproduct zoals haargel, een product dat we eigenlijk jarenlang al niet meer gebruikt hebben! Soms ook mag het haar wat ‘slordiger’ om je haar vallen. In dit soort kapsels zien we de legendarische jaren ’80 weer terug.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met deze nieuwe haartrends voor lente en zomer 2020.

