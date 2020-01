Streetstyle mode winter 2020. Milan Fashion Week

De mannenshows in Milaan zijn in volle gang. Op de catwalks showen de herencollecties voor herfst winter 2020 2021, en op straat showen de fashionista’s de allernieuwste mode voor het komende seizoen. Wij trokken er met onze camera op uit om zoveel mogelijk streetstyle voor jullie te fotograferen. Op deze pagina alvast een voorproefje, maar dan wel in wintervariant want de foto’s mogen er dan zonnig uitzien, het is bepaald niet warm in Milaan.

Laten we er even samen doorheen lopen. Ons valt vooral op dat er een terugkeer is naar klassieke, of in ieder geval gedekte kleuren: blauw, zwart, wit, met hier en daar een fel kleuraccent. Natuurlijk zien we nog wel kleur maar toch is het totaalplaatje wat ingetogener.

Een andere trend is zwartleer. We zagen zowel door de heren als door de dames veel zwart leer dragen. Zwartleren lange jassen in Matrix-stijl, zwartleren blousons, zwartleren broeken…

Een ander steeds terugkerend item zijn de lange jassen. Jacks zagen we maar weinig. Lange klassieke jassen zijn de trend. En daaronder draag je natuurlijk een paar interessante boots: lange gekleurde laarzen of zwarte stoere combat boots.

Bekijk de streetstyle foto’s en laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor 2020.

