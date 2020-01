Dit is één van de eerste make-up looks voor herfst winter 2020 2021 (!) die wij gezien hebben. De make-up is natuurlijk, alles draait om shaping, en… om gloss op de oogleden. Iets om thuis mee te experimenteren!

De Milan Fashion Week is gisterenavond van start gegaan met een spectaculaire modeshow van Dsquared2. De ontwerpertweeling, Dean en Dan Caten, vierde hun vijfentwintigjarig jubileum. Het was groot feest! Trendystyle ging backstage en interviewde top make-up artist Lynsey Alexander. Zij vertelde ons meer over de make-up look voor deze show. Let wel: we hebben het hier voor herfst winter 2020 2021. Met deze make-up look loop je (ver) vooruit op de trends!

Bekijk het video interview met Lynsey Alexander maar eens. De make-up is, zoals Lynsey uitlegt, heel natuurlijk. De bedoeling ervan is dat je er mooier van wordt. De kleuren zijn onopvallend maar geven je gezicht meer vorm en uitdrukking. Zo heeft Lynsey Alexander op de oogleden en op de jukbeenderen een crèmeproduct in een natuurlijke kleur (Groundwork Pot Paint van MAC) als shading aangebracht. De wenkbrauwen heeft ze net wat sterker aangezet zodat ze het gezicht meer karakter geven. De lippen zijn onopgemaakt. En… last but not least, op de oogleden heeft ze als laatste een kleurloze gloss aangebracht zodat er een mooie glinstering overheen ligt. Dat staat heel jong, jeugdig en feestelijk. Een beetje disco-achtig bijna.

Vooral dat laatste is iets waar we thuis mee aan de slag kunnen. Iedereen heeft wel een kleurloze gloss. En je hebt vast ook een natuurlijke oogschaduw om je ogen mee te ‘shapen’. Eerst maak je dus je ogen heel natuurlijk op en dan doe je de gloss erover. Klaar ben je. Helemaal up-to-date, helemaal herfst winter 2020 2021!

Bekijk de foto’s hieronder maar eens. Niet alle modellen hebben al gloss op hun ogen. Die werd namelijk op het allerlaatste moment, net voordat de meisjes de catwalk opstapten, aangebracht.

TRENDYSTYLE