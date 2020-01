De haartrends en kapseltrends volgen een slingerbeweging. Kapsels komen en gaan. En komen weer terug. Elk seizoen zien we weer invloeden uit het verleden opduiken. Dat geldt ook voor het jaar 2020.

Zo mogen we dit jaar weer een oude bekende als het shag kapsel verwelkomen. Overigens verwondert ons dit niets. Het shag kapsel is één van de meest trendy kapsels aller tijden. Het is jong en trendy, nonchalant, een tikje ondeugend zelfs. En het heeft die jaren ’70 look die het altijd nog goed doet. Want ja, het shag kapsel zag het licht in de jaren ’70. Oorspronkelijk was het een uniseks kapsel. Het werd gedragen door personages als David Bowie, Jane Fonda, Rod Stewart en Joan Jett, om maar een paar namen te noemen.

Karakteristiek voor het originele shag kapsel is de gelaagde bovenlaag. In de loop der tijd is het kapsel geëvolueerd. Tegenwoordig is het kapsel in z’n geheel wat langer en wordt het over de hele lengte gelaagd geknipt. De bovenlaag daarentegen is vandaag de dag wat minder gelaagd dan voorheen.

Het kapsel is ontworpen door hair stylist Paul McGregor voor Jane Fonda, maar het werd vooral populair dankzij Farah Fawcett die met een shag kapsel in de TV serie Charlie’s Angels verscheen. Ook nu nog wagen VIP’s en beroemdheden zich graag aan het shag kapsel. Denk aan Taylor Swift, Alexa Chung, Freja Beha Erichsen en Meg Ryan. Meg Ryan (58) laat zien dat je helemaal geen twintig hoeft te zijn voor dit trendy jaren ’70 kapsel.

Maar genoeg over de geschiedenis van dit legendarische kapsel. Laten we eens kijken hoe het shag kapsel vandaag de dag wordt geïnterpreteerd. Bekijk de kapselfoto’s van de modellen en doe ideeën voor jezelf op. Misschien wordt dit jouw nieuwe kapsel? Het staat garant voor een trendy, vlot en modern hoofd.

