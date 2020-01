Bruin is een kleur die we al een tijdje niet meer in de modecollecties zien. Deze typisch winterse kleur, ontleend aan de (winter)natuur, is de laatste jaren verdrongen door zwart, donkerblauw en grijs. Bruin wordt wel afgedaan als een vrij saaie en weinig flatterende kleur. Of als een hippie kleur die je in de jaren ’70 met oranje combineerde. Bruin is bepaald geen allemansvriendje. Maar net als je denkt dat we deze tint helemaal vergeten zijn, duikt ‘ie in hernieuwde versies op, namelijk in alle mogelijke ‘eetbare’ varianten. En die zijn toch echt wel héél mooi!

Karamel, caffè latte, toffee, cacao, hazelnoot, melkchocolade… Zodra je van bruin iets eetbaars maakt, krijg je schitterende tinten die bovendien iedereen goed staan. Al een paar jaar horen we deze benamingen vooral als het op de haarkleurentrends aankomt. Misschien zijn de kleurtjes ditmaal uit de kapperswereld overgeslagen op de mode. Wie weet!

De fashionista’s bij de modeshows pakten de trend in ieder geval maar al te graag op. Tijdens de afgelopen Fashion Weeks zagen we heel wat karamel- en toffeekleurige outfits, het liefst van top tot teen. Het resultaat is verrassend stylish en doet warm aan tegen de achtergrond van de grauwe, koude winterstraten.

Bekijk de streetstyle foto’s hieronder maar eens. Je kunt er tal van ideetjes uithalen. Ons viel het op hoe leuk het is om een felroze lippenstift bij een cacaokleurige jas te dragen. Daar valt eigenlijk ook een algemene regel uit af te leiden: bruin is mooi met een felle kleur als geel of turkoois (zie de streetstyle foto’s hieronder). Op de laatste foto zie je bovendien twee ‘echt’ bruine truitjes. Want ook ‘echt’ bruin kan heel mooi zijn. En hiermee hebben we deze kleur weer in ere hersteld :-)

